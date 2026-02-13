Menu
DESTAQUE INTERNACIONAL

Melhor que Barcelona e Real! Bahia é um dos poucos invictos do mundo em 2026

Invicto em 2026, Bahia soma 10 jogos sem derrota na temporada

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

13/02/2026 - 12:31 h

Tricolor é o único da Série A invicto em 2026 e integra grupo seleto mundial
Tricolor é o único da Série A invicto em 2026 e integra grupo seleto mundial -

Único clube da Série A do Campeonato Brasileiro que ainda não sabe o que é perder em 2026, o Bahia vive um início de temporada consistente e integra um seleto grupo do futebol mundial. Com oito triunfos e dois empates em dez partidas disputadas até aqui, o Esquadrão é uma das poucas equipes que ainda não foram derrotadas neste ano.

O desempenho coloca o clube baiano entre as poucas equipes das seis principais ligas do planeta — Campeonato Brasileiro, Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A e Ligue 1 — que seguem invictas, ao lado de Milan, da Itália; Lyon, da França; e Real Sociedad, da Espanha.

O grupo, que também contava com o Red Bull Bragantino, foi reduzido após a equipe paulista ser superada pelo Corinthians por 2 a 0, na 3ª rodada do Brasileirão.

Confira os números dos invictos em 2026:

  • Bahia: 10 jogos — 8 triunfos e 2 empates
  • Milan: 7 jogos — 4 vitórias e 3 empates
  • Lyon: 9 jogos — 9 vitórias
  • Real Sociedad: 9 jogos — 6 vitórias e 3 empates

Leia Também:

Vídeo: De saída, Matheus Bahia é flagrado em jogo do Internacional
Brasileirão Feminino: veja estreia de Bahia e Vitória
Filhos de Éverton Ribeiro curtirão o Carnaval de Salvador em bloco

Dentro desse recorte, o Tricolor de Aço supera gigantes do futebol mundial que já tropeçaram na temporada, como Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Liverpool, Manchester United e Manchester City — este último integrante do mesmo conglomerado do clube baiano, o City Football Group.

x