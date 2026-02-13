DESTAQUE INTERNACIONAL
Melhor que Barcelona e Real! Bahia é um dos poucos invictos do mundo em 2026
Invicto em 2026, Bahia soma 10 jogos sem derrota na temporada
Por Téo Mazzoni
Único clube da Série A do Campeonato Brasileiro que ainda não sabe o que é perder em 2026, o Bahia vive um início de temporada consistente e integra um seleto grupo do futebol mundial. Com oito triunfos e dois empates em dez partidas disputadas até aqui, o Esquadrão é uma das poucas equipes que ainda não foram derrotadas neste ano.
O desempenho coloca o clube baiano entre as poucas equipes das seis principais ligas do planeta — Campeonato Brasileiro, Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A e Ligue 1 — que seguem invictas, ao lado de Milan, da Itália; Lyon, da França; e Real Sociedad, da Espanha.
O grupo, que também contava com o Red Bull Bragantino, foi reduzido após a equipe paulista ser superada pelo Corinthians por 2 a 0, na 3ª rodada do Brasileirão.
Confira os números dos invictos em 2026:
- Bahia: 10 jogos — 8 triunfos e 2 empates
- Milan: 7 jogos — 4 vitórias e 3 empates
- Lyon: 9 jogos — 9 vitórias
- Real Sociedad: 9 jogos — 6 vitórias e 3 empates
Dentro desse recorte, o Tricolor de Aço supera gigantes do futebol mundial que já tropeçaram na temporada, como Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Liverpool, Manchester United e Manchester City — este último integrante do mesmo conglomerado do clube baiano, o City Football Group.
