Bahia assume a maior invencibilidade do Brasil após derrota de rival

Jogadores do Bahia comemorando gol sobre o Vaco - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Caiu mais uma invencibilidade no Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira, 12, mas a do Bahia segue em pé — única, na verdade, que se mantém erguida. Com a derrota do Bragantino para o Corinthians nesta noite, o Tricolor passou a ser o único clube da Série A que ainda não perdeu nesta temporada.

Na Néo Quimica Arena, o Timão derrubou a sequência invita de nove jogos do Massa Bruta após vencer por 2 a 0, com gols de Gabriel Paulista e Matheus Bidu. Após o triunfo sobre o Vasco, na última quarta, o Esquadrão somou seu oitavo resultado positivo em 2026 em dez jogos.

Corinthians bateu o Bragantino na Neo Química Arena | Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Sequência sem perder do Bahia em 2026

Bahia 4 x 2 Jequié | Campeonato Baiano

Bahia de Feira 0 x 3 Bahia | Campeonato Baiano

Bahia 3 x 0 Galícia | Campeonato Baiano

Bahia 5 x 1 Barcelona | Campeonato Baiano

Vitória 0 x 1 Bahia | Campeonato Baiano

Corinthians 1 x 2 Bahia | Campeonato Brasileiro

Bahia 3 x 1 Porto | Campeonato Baiano

Bahia 1 x 1 Fluminense | Campeonato Brasileiro

Juazeirense 1 x 1 Bahia | Campeonato Baiano

Vasco 0 x 1 Bahia | Campeonato Brasileiro

Em sua história, a maior invencibilidade do Tricolor foi de 32 jogos sem perder, consolidada em 1988. Na ocasião, a equipe chegou a conquistar o Campeonato Brasileiro sob o comando de Evaristo de Macedo naquela temporada histórica.

Com as vitórias de Fluminense sobre o Botafogo e do Palmeiras sobre o Internacional, o Bahia vai terminando a quarta rodada do Brasileirão na quarta posição, com sete pontos em três jogos.

O Bahia terá a chance de ampliar a maior invencibilidade do futebol brasileiro neste sábado, quando encara a Jacuipense, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela oitava rodada do Baianão.