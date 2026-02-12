O ÚLTIMO INVICTO
Bahia assume a maior invencibilidade do Brasil após derrota de rival
Bragantino perdeu para o Corinthians e perdeu sua sequência invicta em 2026
Por Lucas Vilas Boas
Caiu mais uma invencibilidade no Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira, 12, mas a do Bahia segue em pé — única, na verdade, que se mantém erguida. Com a derrota do Bragantino para o Corinthians nesta noite, o Tricolor passou a ser o único clube da Série A que ainda não perdeu nesta temporada.
Na Néo Quimica Arena, o Timão derrubou a sequência invita de nove jogos do Massa Bruta após vencer por 2 a 0, com gols de Gabriel Paulista e Matheus Bidu. Após o triunfo sobre o Vasco, na última quarta, o Esquadrão somou seu oitavo resultado positivo em 2026 em dez jogos.
Sequência sem perder do Bahia em 2026
- Bahia 4 x 2 Jequié | Campeonato Baiano
- Bahia de Feira 0 x 3 Bahia | Campeonato Baiano
- Bahia 3 x 0 Galícia | Campeonato Baiano
- Bahia 5 x 1 Barcelona | Campeonato Baiano
- Vitória 0 x 1 Bahia | Campeonato Baiano
- Corinthians 1 x 2 Bahia | Campeonato Brasileiro
- Bahia 3 x 1 Porto | Campeonato Baiano
- Bahia 1 x 1 Fluminense | Campeonato Brasileiro
- Juazeirense 1 x 1 Bahia | Campeonato Baiano
- Vasco 0 x 1 Bahia | Campeonato Brasileiro
Em sua história, a maior invencibilidade do Tricolor foi de 32 jogos sem perder, consolidada em 1988. Na ocasião, a equipe chegou a conquistar o Campeonato Brasileiro sob o comando de Evaristo de Macedo naquela temporada histórica.
Com as vitórias de Fluminense sobre o Botafogo e do Palmeiras sobre o Internacional, o Bahia vai terminando a quarta rodada do Brasileirão na quarta posição, com sete pontos em três jogos.
O Bahia terá a chance de ampliar a maior invencibilidade do futebol brasileiro neste sábado, quando encara a Jacuipense, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela oitava rodada do Baianão.
