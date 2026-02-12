Menu
O ÚLTIMO INVICTO

Bahia assume a maior invencibilidade do Brasil após derrota de rival

Bragantino perdeu para o Corinthians e perdeu sua sequência invicta em 2026

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

12/02/2026 - 23:15 h | Atualizada em 12/02/2026 - 23:36

Jogadores do Bahia comemorando gol sobre o Vaco
Jogadores do Bahia comemorando gol sobre o Vaco -

Caiu mais uma invencibilidade no Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira, 12, mas a do Bahia segue em pé — única, na verdade, que se mantém erguida. Com a derrota do Bragantino para o Corinthians nesta noite, o Tricolor passou a ser o único clube da Série A que ainda não perdeu nesta temporada.

Na Néo Quimica Arena, o Timão derrubou a sequência invita de nove jogos do Massa Bruta após vencer por 2 a 0, com gols de Gabriel Paulista e Matheus Bidu. Após o triunfo sobre o Vasco, na última quarta, o Esquadrão somou seu oitavo resultado positivo em 2026 em dez jogos.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Corinthians bateu o Bragantino na Neo Química Arena
Corinthians bateu o Bragantino na Neo Química Arena | Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Sequência sem perder do Bahia em 2026

  • Bahia 4 x 2 Jequié | Campeonato Baiano
  • Bahia de Feira 0 x 3 Bahia | Campeonato Baiano
  • Bahia 3 x 0 Galícia | Campeonato Baiano
  • Bahia 5 x 1 Barcelona | Campeonato Baiano
  • Vitória 0 x 1 Bahia | Campeonato Baiano
  • Corinthians 1 x 2 Bahia | Campeonato Brasileiro
  • Bahia 3 x 1 Porto | Campeonato Baiano
  • Bahia 1 x 1 Fluminense | Campeonato Brasileiro
  • Juazeirense 1 x 1 Bahia | Campeonato Baiano
  • Vasco 0 x 1 Bahia | Campeonato Brasileiro

Leia Também:

De saída, Cauly revela pedido de Ceni antes de acerto com o São Paulo
Vai bater? Relembre a maior invencibilidade da história do Bahia
Bahia recusa proposta de R$ 74 milhões por Erick Pulga

Em sua história, a maior invencibilidade do Tricolor foi de 32 jogos sem perder, consolidada em 1988. Na ocasião, a equipe chegou a conquistar o Campeonato Brasileiro sob o comando de Evaristo de Macedo naquela temporada histórica.

Com as vitórias de Fluminense sobre o Botafogo e do Palmeiras sobre o Internacional, o Bahia vai terminando a quarta rodada do Brasileirão na quarta posição, com sete pontos em três jogos.

O Bahia terá a chance de ampliar a maior invencibilidade do futebol brasileiro neste sábado, quando encara a Jacuipense, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela oitava rodada do Baianão.

