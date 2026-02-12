Menu
AINDA NÃO PERDEU EM 2026

Vai bater? Relembre a maior invencibilidade da história do Bahia

O Esquadrão já soma dez jogos sem perder em 2026, se mantendo invencível na temporada

Marina Branco

Por Marina Branco

12/02/2026 - 18:50 h

Rogério Ceni pelo Bahia
Rogério Ceni pelo Bahia -

Já são dez jogos disputados pelo Bahia em 2026 - e em nenhum deles, o Esquadrão experimentou a sensação de perder. Com 100% de invencibilidade na temporada, o Tricolor já teve sequências gigantescas sem perder, estando longe de seu recorde mesmo com dez triunfos seguidos emplacados.

Em 2026, foram 4 a 2 no Jequié, 3 a 0 no Bahia de Feira, 3 a 0 no Galícia, 5 a 1 no Barcelona-BA, 1 a 0 no Vitória, 2 a 1 no Corinthians, 3 a 1 no Porto, 1 a 0 no Vasco e empates em 1 a 1 com Fluminense e Juazeirense.

O recorde, no entanto, segue distante. Ainda faltam 22 jogos para alcançar a sequência de 32 jogos sem perder que o clube manteve em 1988, temporada em que conquistou o segundo Brasileirão de sua história sob o comando de Evaristo de Macedo.

Na era moderna do Campeonato Brasileiro, o Bahia também registrou sequências relevantes. Em 2019, o clube alcançou nove jogos consecutivos sem perder, chegando à maior marca do Tricolor no formato de pontos corridos até então, ultrapassada seis e sete anos depois.

O feito foi igualado em 2025, já sob o comando de Rogério Ceni, com os mesmos nove jogos e chegando a liderar o ranking de maior sequência invicta do Brasileirão naquele momento.

Antes disso, em temporadas como 2012, 2017, 2018 e 2024, o Bahia também construiu sequências entre seis e oito partidas invictas na Série A. Assim, a sequência de 2026 já é a maior que o Bahia consegue com Ceni, sonhando em dar uma continuidade importantíssima a ela.

Sonho de segurar mais dois jogos

Agora, muito além do orgulho e confiança que começar uma temporada emplacando dez triunfos em sequência traz, o Bahia tem uma meta clara - conseguir manter a estabilidade por pelo menos mais dois jogos.

Isso porque em duas partidas o Esquadrão de Aço viverá o jogo mais aguardado da temporada até então. Antes disso, o Bahia encontra ainda a Jacuipense neste sábado, 14, pelo Campeonato Baiano.

Vem, então, o grande jogo - o confronto contra o chileno O'Higgins, que marca a estreia do Bahia na pré-Libertadores pela segunda vez consecutiva, fenômeno que alcança pela primeira vez em sua história.

Com a partida de ida na Quarta-Feira de Cinzas, 18 de fevereiro, o Esquadrão decide a classificação para a próxima fase em casa, na Fonte Nova, dia 25 de fevereiro. Assim, a meta é manter a invencibilidade para vencer a ida fora de casa e deixar o caminho mais tranquilo rumo à Libertadores.

