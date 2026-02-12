Menu
HOME > ESPORTES
MERCADO DA BOLA

Bahia vai contratar reposição para Cauly? Descubra o plano do clube no mercado

Cauly foi emprestado ao São Paulo até o fim desta temporada

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

12/02/2026 - 14:31 h

Último jogo de Cauly pelo Bahia foi no clássico contra o Vitória
Último jogo de Cauly pelo Bahia foi no clássico contra o Vitória

Mais pontual nas contratações neste início de ano, o Bahia já registrou mais saídas do que as três contratações anunciadas. O próximo jogador a deixar o elenco será o meia Cauly, conforme apuração do Portal A TARDE, e a possibilidade de uma reposição no meio de campo já gera debates entre os torcedores.

Apesar do desejo de parte da torcida, o Portal A TARDE apurou que o Bahia, em um primeiro momento, não deverá buscar um substituto imediato para a saída de Cauly. No entanto, a chegada de um novo atleta para a posição não está totalmente descartada.

Saída de Cauly

Cauly foi emprestado ao São Paulo até o fim desta temporada, com opção de compra fixada em 2 milhões de euros (cerca de R$ 12,34 milhões), caso o jogador cumpra as metas estabelecidas em contrato.

O empréstimo já rendeu 500 mil euros (aproximadamente R$ 3,085 milhões) aos cofres do Bahia. Além disso, há uma segunda meta prevista no vínculo que pode garantir mais 600 mil euros (cerca de R$ 3,702 milhões) ao Tricolor de Aço.

É importante destacar que, caso o atleta atinja todos os gatilhos estipulados, o Bahia permanecerá com 25% dos direitos econômicos do jogador, podendo herdar uma fatia de uma eventual negociação futura.

