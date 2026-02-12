Menu
HOME > ESPORTES
VOZ DO COMANDANTE

"Mais influente da década": Ceni se derrete por Éverton Ribeiro

Técnico do Bahia afirma que meia foi o jogador mais influente da última década no Brasileirão

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

12/02/2026 - 12:50 h

Capitão tricolor foi eleito craque do jogo contra o Vasco
Capitão tricolor foi eleito craque do jogo contra o Vasco

No auge dos 36 anos, o meio-campista Éverton Ribeiro parece estar envelhecendo como um bom vinho. Nesta quarta-feira, 11, o camisa 10 e capitão do Bahia foi eleito o craque da partida no triunfo sobre o Vasco. Além de contribuir com uma assistência, demonstrou entrega não apenas ofensiva, mas também defensiva, ao longo dos 90 minutos.

Após mais uma grande atuação na temporada, o técnico Rogério Ceni se derreteu pelo craque tricolor durante a coletiva. O comandante azul, vermelho e branco não poupou elogios e afirmou que Éverton Ribeiro é o “jogador mais influente do Campeonato Brasileiro na década passada”.

[Éverton Ribeiro é] essencial. Um jogador diferente, como sempre falo. O jogador mais influente do Campeonato Brasileiro na década passada
Rogério Ceni - técnico do Bahia

Segundo Ceni, o camisa 10 tem sido diretamente beneficiado pelo planejamento estabelecido para uma melhor gestão do elenco neste início de temporada, o que permite que o atleta atue apenas uma vez por semana. “Isso está dando energia para que ele consiga terminar os jogos”, explicou.

Leia Também:

Bahia quebra jejum de 7 anos como visitante na Série A; entenda
Bahia pode faturar mais de R$ 20 milhões com a transferência de Kayky
Ceni aposta em jogador do Bahia para ir à Copa do Mundo: “Tem chance”

Além disso, o treinador ressaltou que o papel de liderança exercido pelo capitão dentro do elenco é fundamental. “Ele não é um cara de falar tanto, não é um líder pelas palavras, mas um líder técnico. Tem sido importantíssimo neste terceiro ano de convívio. Em dezembro de 2023, mesmo sendo um jogador mais velho, que foge um pouco do padrão do Grupo City, eu dizia que ele poderia ser uma referência e trazer coisas boas”, comentou.

Em 2026, Éverton Ribeiro já disputou quatro partidas com a camisa do Bahia e atuou durante os 90 minutos em três delas: contra Corinthians, Fluminense e, agora, Vasco, todas pelo Campeonato Brasileiro. Pelo Campeonato Baiano, o camisa 10 jogou 76 minutos no duelo diante do Barcelona de Ilhéus, partida na qual marcou seu único gol na temporada até o momento.

Bahia Brasileirão 2026 Everton Ribeiro mercado da bola Rogério Ceni

x