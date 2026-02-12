"Mais influente da década": Ceni se derrete por Éverton Ribeiro

Capitão tricolor foi eleito craque do jogo contra o Vasco - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

No auge dos 36 anos, o meio-campista Éverton Ribeiro parece estar envelhecendo como um bom vinho. Nesta quarta-feira, 11, o camisa 10 e capitão do Bahia foi eleito o craque da partida no triunfo sobre o Vasco. Além de contribuir com uma assistência, demonstrou entrega não apenas ofensiva, mas também defensiva, ao longo dos 90 minutos.

Após mais uma grande atuação na temporada, o técnico Rogério Ceni se derreteu pelo craque tricolor durante a coletiva. O comandante azul, vermelho e branco não poupou elogios e afirmou que Éverton Ribeiro é o “jogador mais influente do Campeonato Brasileiro na década passada”.

[Éverton Ribeiro é] essencial. Um jogador diferente, como sempre falo. O jogador mais influente do Campeonato Brasileiro na década passada Rogério Ceni - técnico do Bahia

Segundo Ceni, o camisa 10 tem sido diretamente beneficiado pelo planejamento estabelecido para uma melhor gestão do elenco neste início de temporada, o que permite que o atleta atue apenas uma vez por semana. “Isso está dando energia para que ele consiga terminar os jogos”, explicou.

Além disso, o treinador ressaltou que o papel de liderança exercido pelo capitão dentro do elenco é fundamental. “Ele não é um cara de falar tanto, não é um líder pelas palavras, mas um líder técnico. Tem sido importantíssimo neste terceiro ano de convívio. Em dezembro de 2023, mesmo sendo um jogador mais velho, que foge um pouco do padrão do Grupo City, eu dizia que ele poderia ser uma referência e trazer coisas boas”, comentou.

Em 2026, Éverton Ribeiro já disputou quatro partidas com a camisa do Bahia e atuou durante os 90 minutos em três delas: contra Corinthians, Fluminense e, agora, Vasco, todas pelo Campeonato Brasileiro. Pelo Campeonato Baiano, o camisa 10 jogou 76 minutos no duelo diante do Barcelona de Ilhéus, partida na qual marcou seu único gol na temporada até o momento.