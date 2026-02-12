Bahia quebra jejum de 7 anos como visitante na Série A; entenda

Após bater o Vasco, Esquadrão volta a vencer duas seguidas fora de casa, feito que não ocorria desde 2019 - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Além de assumir a vice-liderança e se manter como uma das únicas equipes invictas do Brasileirão, o Bahia resgatou uma marca que não alcançava havia sete anos após o triunfo sobre o Vasco, nesta quarta-feira, 11, em São Januário.

É a primeira vez, desde 2019, que o Bahia conquista duas vitórias consecutivas como visitante no Campeonato Brasileiro. Naquela ocasião, inclusive, foi também diante do Vasco que o Esquadrão embalou o segundo triunfo seguido.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A sequência naquela temporada começou com a vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, no Independência, pela 16ª rodada, com gol de Gilberto. Em seguida, o Tricolor superou o Vasco por 2 a 0, em São Januário, na 18ª rodada do certame, com gols de Gilberto — novamente — e Nino Paraíba, garantindo o resultado positivo azul, vermelho e branco.

O que chama a atenção é que, na edição de 2026 da Série A, a marca foi alcançada já na 3ª rodada, evidenciando um contraste em relação ao Brasileirão da temporada passada, quando a equipe comandada por Rogério Ceni venceu apenas três partidas fora de casa durante toda a competição.

Na tentativa de afastar o estigma de “mau visitante”, que marcou o Bahia na última temporada, Ceni já havia afirmado que “esse time não tem medo de jogar em lugar nenhum”. Ainda assim, reconheceu as dificuldades enfrentadas longe da Arena Fonte Nova após o Ba-Vi vencido no Barradão, no fim de janeiro.

Depois do triunfo por 1 a 0 sobre o Vasco, o treinador voltou a valorizar o resultado conquistado fora de casa, mas destacou que o time precisa buscar vitórias mais convincentes como visitante.

“Aqui sempre é difícil. Campo hostil, pressão, torcida, gramado pesado. Temos que tentar vencer de maneira mais convincente e menos sofrida, mas precisamos valorizar muito essa vitória. São raros os times que vencem aqui. Eles tiveram maior domínio, mas vamos felizes para casa por causa dos pontos”, afirmou.