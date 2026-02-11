Menu
VISITANTE CHATO!

Bahia vence Vasco e assume vice-liderança do Brasileirão

Tricolor somou seu segundo triunfo neste Campeonato Brasileiro

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

11/02/2026 - 23:39 h

Luciano Juba e Willian José comemorando gol em São Januário
Luciano Juba e Willian José comemorando gol em São Januário

O Bahia segue mostrando que também sabe respirar longe da Arena Fonte Nova. Na noite desta quarta-feira, 11, em São Januário, o Tricolor venceu o Vasco por 1 a 0, com gol de Luciano Juba, e conquistou seu segundo triunfo neste Campeonato Brasileiro — ambos como visitante.

O Esquadrão de Aço iniciou a partida mais organizado e, trocando passes no campo de ataque, colocou o Cruzmaltino para se defender. Após alguns passes errados que impediram a equipe de criar chances claras, Everton Ribeiro tirou o "coelho da cartola" e fatiou a bola em jogada ensaiada em cobrança de escanteio para Luciano Juba finalizar de primeira com categoria, abrindo placar.

Depois do gol, o cenário mudou. O Bahia passou a ter dificuldades na construção e viu o Vasco crescer, especialmente aproveitando falhas na saída de bola tricolor. O atacante Andrés Gómez foi quem mais incomodou, explorando o lado direito da defesa. Ainda assim, a equipe conseguiu sustentar a vantagem até o apito final.

Contra o Vasco, zagueiro é substituído com dores e preocupa o Bahia
Bahia perde jogadores importantes para enfrentar o Vasco; veja lista

Com o resultado, o Bahia chega aos sete pontos em três partidas no Brasileirão e assume, provisoriamente, a vice-liderança da competição. O próximo compromisso será no sábado, 14, às 16h, contra o Jacuipense, na Arena Fonte Nova, pela oitava rodada do Campeonato Baiano.

Antes disso, porém, o Tricolor volta as atenções para a Copa Libertadores. No dia 18 de fevereiro, às 19h, encara o O’Higgins, do Chile, em Rancagua, pelo jogo de ida da segunda fase preliminar da competição continental.

x