Contra o Vasco, zagueiro é substituído com dores e preocupa o Bahia

- Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia ganhou uma preocupação durante o jogo contra o Vasco na noite desta quarta-feira, 11. Titular em São Januário, o zagueiro Kanu sentiu a coxa esquerda e teve que ser substituído por Gabriel Xavier no início do segundo tempo. A informação foi divulgada durante a transmissão da Globo.

Antes do início da partida, o Tricolor já havia sofrido as baixas de David Duarte e Michel Araújo, que sofreram um estiramento muscular na região posterior da coxa.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Mesmo no início da temporada, a situação já ascende um alerta para um problema que atrapalhou bastante os planos do técnico Rogério Ceni no ano passado. O próprio Kanu, por exemplo, sofreu uma lesão muscular na 3ª rodada do Brasileirão, em abril, e só voltou a ficar disponível na rodada 27, em outubro.

Contratado em 2023, Kanu tem 124 jogos com a camisa do Bahia, com cinco gols marcados.