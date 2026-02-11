Menu
HOME > ESPORTES
DESFALQUE?

Contra o Vasco, zagueiro é substituído com dores e preocupa o Bahia

Jogador deu vaga ao companheiro Gabriel Xavier durante o duelo em São Januário

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

11/02/2026 - 23:21 h

O Bahia ganhou uma preocupação durante o jogo contra o Vasco na noite desta quarta-feira, 11. Titular em São Januário, o zagueiro Kanu sentiu a coxa esquerda e teve que ser substituído por Gabriel Xavier no início do segundo tempo. A informação foi divulgada durante a transmissão da Globo.

Antes do início da partida, o Tricolor já havia sofrido as baixas de David Duarte e Michel Araújo, que sofreram um estiramento muscular na região posterior da coxa.

Mesmo no início da temporada, a situação já ascende um alerta para um problema que atrapalhou bastante os planos do técnico Rogério Ceni no ano passado. O próprio Kanu, por exemplo, sofreu uma lesão muscular na 3ª rodada do Brasileirão, em abril, e só voltou a ficar disponível na rodada 27, em outubro.

Leia Também:

Bahia perde jogadores importantes para enfrentar o Vasco; veja lista
Bahia anuncia empréstimo de Kayky ao Internacional até o final do ano
Bahia e Vitória podem ficar mais de um mês sem jogar no Brasileirão

Contratado em 2023, Kanu tem 124 jogos com a camisa do Bahia, com cinco gols marcados.

