HOME > ESPORTES
SÉRIE A

Bahia perde jogadores importantes para enfrentar o Vasco; veja lista

Técnico Rogério Ceni relacionou 24 atletas para o duelo no Rio de Janeiro

João Grassi

Por João Grassi

11/02/2026 - 18:51 h

Técnico Rogério Ceni
Técnico Rogério Ceni -

O Bahia está relacionado para enfrentar o Vasco da Gama pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira, 11, às 21h30, em São Januário, no Rio de Janeiro. O técnico Rogério Ceni convocou 24 jogadores para o duelo.

O principal desfalque fica por conta do titular David Duarte, que sofreu um estiramento muscular na região posterior da coxa. O meio-campista Michel Araújo, que já havia cumprido suspensão automática no último jogo, sofreu o mesmo problema físico do zagueiro e segue fora.

O atacante Ruan Pablo continua afastado enquanto se recupera da cirurgia no tornozelo, enquanto o meia Cauly não foi convocado por opção técnica.

Lista de relacionados do Bahia

  • Goleiros: Ronaldo, Victor e João Paulo;
  • Laterais: Gilberto, Roman Gomez, Luciano Juba e Iago Borduchi;
  • Zagueiros: Kanu, Luiz Gustavo, Ramos Mingo e Gabriel Xavier;
  • Meio-campistas: Acevedo, Caio Alexandre, Erick, Rodrigo Nestor, Everton Ribeiro e Jean Lucas;
  • Atacantes: Ademir, Kike Olivera, Erick Pulga, Sanabria, Kauê Furquim, Everaldo e Willian José.
Lista de relacionados
Lista de relacionados | Foto: Divulgação | EC Bahia

x