Bahia anuncia empréstimo de Kayky ao Internacional até o final do ano

Emprestado e devidamente anunciado, Kayky agora é jogador do Internacional, clube que acertou um empréstimo com o Bahia até o final de 2026, incluindo opção de compra prevista em acordo.

Apesar da oficialização divulgada pelo Bahia nesta quarta-feira, 11, o anúncio da ida do atacante ao Inter já era esperado desde que Kayky viajou para Porto Alegre e chegou àas dependências do Internacional para realizar exames médicos e formalizar o contrato.

A negociação já havia sido confirmada após apuração do Portal A TARDE e acontece poucos dias depois de uma tentativa frustrada de transferência para o Corinthians.

Saída do Bahia

Com apenas 16 minutos disputados na temporada atual, Kayky não fazia parte do planejamento da comissão técnica tricolor para 2026, e já vinha analisando possíveis novos caminhos para sua carreira. Na última segunda-feira, 9, inclusive, o atacante não participou do treinamento com o restante do elenco.

Antes de avançar com o Internacional, o jogador esteve muito próximo de reforçar o Corinthians, mas a negociação acabou não evoluindo.

Números e títulos pelo Bahia

Somando as duas passagens pelo clube, Kayky encerra o ciclo no Bahia com 76 partidas, seis gols e doze assistências. Na atual temporada, atuou apenas 17 minutos, no triunfo por 3 a 0 sobre o Galícia, pelo Campeonato Baiano.

Apesar da perda de espaço recente, o atacante participou de momentos importantes com o clube, tendo conquistado o Baianão em 2023 e 2025, em que marcou o gol do título contra o Vitória, maior rival.

Além disso, Kaiky levantou a taça da Copa do Nordeste de 2025, confirmando a dobradinha tricolor na temporada passada.