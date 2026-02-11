MERCADO DA BOLA
Bahia anuncia empréstimo de Kayky ao Internacional até o final do ano
O atacante deixa o Bahia com opção de compra prevista em acordo ao final do empréstimo
Por Marina Branco
Siga o A TARDE no Google
Emprestado e devidamente anunciado, Kayky agora é jogador do Internacional, clube que acertou um empréstimo com o Bahia até o final de 2026, incluindo opção de compra prevista em acordo.
Apesar da oficialização divulgada pelo Bahia nesta quarta-feira, 11, o anúncio da ida do atacante ao Inter já era esperado desde que Kayky viajou para Porto Alegre e chegou àas dependências do Internacional para realizar exames médicos e formalizar o contrato.
A negociação já havia sido confirmada após apuração do Portal A TARDE e acontece poucos dias depois de uma tentativa frustrada de transferência para o Corinthians.
Leia Também:
Saída do Bahia
Com apenas 16 minutos disputados na temporada atual, Kayky não fazia parte do planejamento da comissão técnica tricolor para 2026, e já vinha analisando possíveis novos caminhos para sua carreira. Na última segunda-feira, 9, inclusive, o atacante não participou do treinamento com o restante do elenco.
Antes de avançar com o Internacional, o jogador esteve muito próximo de reforçar o Corinthians, mas a negociação acabou não evoluindo.
Números e títulos pelo Bahia
Somando as duas passagens pelo clube, Kayky encerra o ciclo no Bahia com 76 partidas, seis gols e doze assistências. Na atual temporada, atuou apenas 17 minutos, no triunfo por 3 a 0 sobre o Galícia, pelo Campeonato Baiano.
Apesar da perda de espaço recente, o atacante participou de momentos importantes com o clube, tendo conquistado o Baianão em 2023 e 2025, em que marcou o gol do título contra o Vitória, maior rival.
Além disso, Kaiky levantou a taça da Copa do Nordeste de 2025, confirmando a dobradinha tricolor na temporada passada.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes