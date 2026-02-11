Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MERCADO DA BOLA

Bahia anuncia empréstimo de Kayky ao Internacional até o final do ano

O atacante deixa o Bahia com opção de compra prevista em acordo ao final do empréstimo

Marina Branco

Por Marina Branco

11/02/2026 - 16:22 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Kayky com a camisa do Bahia
Kayky com a camisa do Bahia -

Emprestado e devidamente anunciado, Kayky agora é jogador do Internacional, clube que acertou um empréstimo com o Bahia até o final de 2026, incluindo opção de compra prevista em acordo.

Apesar da oficialização divulgada pelo Bahia nesta quarta-feira, 11, o anúncio da ida do atacante ao Inter já era esperado desde que Kayky viajou para Porto Alegre e chegou àas dependências do Internacional para realizar exames médicos e formalizar o contrato.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A negociação já havia sido confirmada após apuração do Portal A TARDE e acontece poucos dias depois de uma tentativa frustrada de transferência para o Corinthians.

Leia Também:

Bahia e Vitória podem ficar mais de um mês sem jogar no Brasileirão
BYD no Bahia? Montadora fecha patrocínio global com o Manchester City
Vasco x Bahia: Ceni aposta na invencibilidade como "combustível"

Saída do Bahia

Com apenas 16 minutos disputados na temporada atual, Kayky não fazia parte do planejamento da comissão técnica tricolor para 2026, e já vinha analisando possíveis novos caminhos para sua carreira. Na última segunda-feira, 9, inclusive, o atacante não participou do treinamento com o restante do elenco.

Antes de avançar com o Internacional, o jogador esteve muito próximo de reforçar o Corinthians, mas a negociação acabou não evoluindo.

Números e títulos pelo Bahia

Somando as duas passagens pelo clube, Kayky encerra o ciclo no Bahia com 76 partidas, seis gols e doze assistências. Na atual temporada, atuou apenas 17 minutos, no triunfo por 3 a 0 sobre o Galícia, pelo Campeonato Baiano.

Apesar da perda de espaço recente, o atacante participou de momentos importantes com o clube, tendo conquistado o Baianão em 2023 e 2025, em que marcou o gol do título contra o Vitória, maior rival.

Além disso, Kaiky levantou a taça da Copa do Nordeste de 2025, confirmando a dobradinha tricolor na temporada passada.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia empréstimo futebol brasileiro internacional Kayky transferência de jogadores

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Kayky com a camisa do Bahia
Play

Adeus, 9? Everaldo confirma novo número no Bahia por motivo emocionante

Kayky com a camisa do Bahia
Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

Kayky com a camisa do Bahia
Play

Ex-xodó do Bahia fracassa na Europa e volta ao Brasil para atuar em time modesto

Kayky com a camisa do Bahia
Play

Jogadores fantasiados de "Homem-Aranha" curtem festa em Salvador

x