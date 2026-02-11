Menu
HOME > ESPORTES
CALENDÁRIO COMPLICADO

Bahia e Vitória podem ficar mais de um mês sem jogar no Brasileirão

Conflito entre CBF e Conmebol, Data FIFA e Campeonato Baiano devem adiar jogos da dupla Ba-Vi

Téo Mazzoni e Valdomiro Neto

Por Téo Mazzoni e Valdomiro Neto

11/02/2026 - 13:44 h

Bahia e Vitória devem voltar a campo na Série A apenas a partir da 6ª rodada
Bahia e Vitória devem voltar a campo na Série A apenas a partir da 6ª rodada -

A partida de logo mais do Bahia, contra o Vasco, e a derrota do Vitória para o Flamengo podem marcar os últimos compromissos da dupla Ba-Vi pelo Campeonato Brasileiro por mais de um mês. Isso ocorre devido a um choque de datas nos calendários da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e da Conmebol, que impacta diretamente a tabela das equipes.

Naturalmente, tanto o Esquadrão quanto o Leão da Barra entrariam em campo pela 4ª rodada da Série A, daqui a duas semanas, no dia 25, contra Chapecoense e Botafogo, respectivamente. No entanto, esses duelos serão adiados por conta dos jogos da 2ª fase da pré-Libertadores. Na mesma data, o Bahia enfrenta o O’Higgins, enquanto o Botafogo recebe o Nacional Potosí, o que impossibilita a realização da partida contra o Vitória.

Diante disso, tricolores e rubro-negros só voltariam a jogar pelo Brasileirão no dia 11 de março, data prevista justamente para o clássico Ba-Vi. Entretanto, o confronto também poderá ser adiado caso o Bahia avance para a 3ª fase da pré-Libertadores. Se o Esquadrão superar o O’Higgins na 2ª preliminar, os confrontos contra Deportivo Táchira ou Tolima estão marcados para 4 e 11 de março, o que poderia postergar a realização do clássico.

Entre os dias 25 de fevereiro e 11 de março, não haverá jogos pelo Campeonato Brasileiro, já que, de 23 a 31 de fevereiro, o calendário reserva a Data FIFA, e entre 1 e 7 (ou 8) de março serão disputadas a semifinal e a final do Campeonato Baiano.

Portanto, Bahia e Vitória devem voltar a campo na Série A apenas a partir da 6ª rodada: o Tricolor de Aço visita o Internacional no dia 15 de março, enquanto o Leão da Barra recebe o Atlético-MG no dia 14 do mesmo mês.

Impactos

Para o Bahia, a pausa na Série A não gera um grande impacto imediato, já que o calendário segue cheio: o time terá partidas pela pré-Libertadores, pela reta final da fase de grupos do estadual e pela fase final do Campeonato Baiano, na qual já está garantido na semifinal.

Para o Vitória, a ausência de jogos da Série A pode trazer um efeito positivo. O rubro-negro terá a oportunidade de atuar com o time titular para tentar garantir a vaga nas etapas finais do estadual, competição na qual hoje corre risco de ficar fora por conta da classificação na tabela. No estadual, o time tem sido comandado por Rodrigo Chagas com uma equipe alternada, formada por reservas do elenco principal e jogadores das categorias de base.

x