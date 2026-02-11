Filipe Luís detona gramado do Barradão após vencer o Vitória

Filipe Luís técnico do Flamengo - Foto: Reprodução / X

O Flamengo venceu o Vitória dentro do Barradão nesta terça-feira, 10, pelo placar de 2 a 1 em partida válida pela terceira rodada do Brasileirão. Na coletiva de imprensa após o jogo, o técnico do rubro-negro carioca, Filipe Luís, ressaltou que o desempenho do Flamengo ficou abaixo do esperado e atribuiu parte das dificuldades às condições do gramado.

Para Filipe, o campo foi crucial para o Flamengo não conseguir dominar as ações ofensivas e defensivas do jogo, e lembrou o resultado que aconteceu contra o Sampaio Corrêa no Maracanã, onde ao contrário do jogo no Barradão, o time não teve dificuldade de exercer o seu refino técnico.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Infelizmente o campo tava em péssimas condições, não ajudou a nossa saída de bola. Demorou também a entender o jogo e isso fez com que nossa equipe perdesse muitas bolas, não conseguíssemos sair do nosso campo e o jogo claramente tava pedindo profundidade."

"O nosso refino técnico do jogo do Maracanã (Sampaio Correia) foi muito melhor com passar dos minutos, os jogadores foram se soltando", destacou.

Paralelo com a temporada passada

Filipe Luís ainda traçou um paralelo com o jogo do ano passado, falando que a dificuldade de jogar no Barradão não é novidade.

"Saio daqui hoje com uma sensação parecida com a do ano passado. Uma vitória difícil. Nossa equipe perdeu muitas bolas, não conseguimos sair do nosso campo. O jogo claramente estava pedindo profundidade, tanto que o segundo gol, do Cebolinha, veio em um ataque ao espaço", disse.

"Tínhamos poucos jogadores com essas características no primeiro tempo e, no segundo tempo, com o resultado, esperava que com algumas correções melhorasse. E melhorou. Tomamos o gol no nosso melhor momento do jogo, dominando e controlando as ações. Em um erro nosso, acabamos tomando um gol, ficou um jogo muito aberto", avaliou", completou.