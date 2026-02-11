Baralhas vê injustiça em derrota do Vitória para o Flamengo

Mesmo com boa atuação em Salvador, o Vitória foi superado pelo Flamengo por 2 a 1 - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória foi aguerrido e fez uma boa partida diante do Flamengo, nesta terça-feira, 10, na abertura da 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do bom desempenho em campo e do apoio da torcida no Barradão, o pênalti perdido por Kayzer e a qualidade da equipe adversária acabaram pesando, e a equipe comandada pelo técnico Jair Ventura foi derrotada por 2 a 1.

Após a partida, um dos principais jogadores do Vitória e porta-voz da equipe rubro-negra, Gabriel Baralhas, foi categórico ao afirmar que “o resultado não condiz com o que foi o jogo”. Segundo o volante, detalhes fazem a diferença, especialmente em confrontos como o desta terça-feira, contra o Flamengo.

“Creio que fizemos uma grande partida, independentemente do resultado. São detalhes. A gente sabe que não pode vacilar contra uma equipe do tamanho do Flamengo, mas creio que fizemos uma boa partida desde o início, controlamos o jogo e conseguimos impor nosso ritmo”, garantiu Baralhas.

Por fim, o volante fez questão de demonstrar apoio a Renato Kayzer, que desperdiçou um pênalti quando a partida estava 2 a 1 e poderia ter garantido o empate do Vitória. De acordo com Baralhas, “só erra quem bate”.

“É um cara fazedor de gols. Não é por causa de um pênalti perdido que isso vai mudar. Acontece, só erra quem bate. Infelizmente ele foi infeliz ali, mas é um jogador que sempre ajuda, sempre faz gols e tem toda a confiança do nosso elenco”, destacou.

Quem também demonstrou insatisfação com o resultado foi o goleiro Gabriel. “Fica um sentimento de frustração pelo resultado, porque sabemos que, no fim das contas, o que conta é o resultado”, afirmou.

“Mas o time jogou hoje. A entrega que tivemos, o nível de competitividade... Hoje mostramos que somos um time guerreiro, que combate, que compete. Jogando dessa maneira, como foi hoje, as chances de termos resultados melhores aumentam bastante. Então fica a chateação, a frustração pelo resultado, mas, ao mesmo tempo, a convicção de que voltamos ao caminho certo, que é a identidade desse time”, completou o goleiro do Vitória.