SÉRIE A
Vitória joga bem, mas perde para o Flamengo no Barradão
Leão da Barra enfrentou o time carioca nesta terça-feira, 10
Por João Grassi
O Vitória foi derrotado para o Flamengo nesta noite de terça-feira, 10, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Em duelo realizado no Estádio Manoel Barradas, o Leão da Barra competiu muito diante da sua torcida, mas perdeu por 2 a 1.
Os visitantes saíram na frente logo aos 15 minutos do primeiro tempo, com um golaço de Erick Pulgar. O volante chileno recebeu passe de Cebolinha e encheu o pé direito, acertando no ângulo do goleiro Gabriel Vasconcelos.
No último lance do primeiro tempo, Léo Ortiz encontrou bom lançamento para Cebolinha na área. O atacante dominou, limpou a defesa do Leão e bateu no canto direito de Gabriel para ampliar. O jogo foi para o intervalo já com 2 a 0 no placar.
O segundo tempo começou diferente, com rápida reação do Vitória. Após boa jogada de Renato Kayzer pela ponta-direita, a bola sobrou limpa para Matheuzinho na área, que deu um tapa de canhota para o fundo das redes. 1 a 2 aos seis minutos.
A grande chance do empate veio aos 19 minutos. Nathan Mendes foi derrubado na área e a arbitragem marcou pênalti, mas Kayzer parou em boa defesa do goleiro Rossi.
Tabela e sequência
Com a derrota, o Vitória estaciona nos três pontos e ocupa, até o momento, a 13ª posição na tabela do Brasileirão. O Flamengo agora soma quatro pontos e é o oitavo colocado.
O próximo compromisso do Vitória, que vai utilizar o time principal, será contra o Bahia de Feira, pela 8ª rodada do Campeonato Baiano. A partida está marcada para quarta-feira, 18, às 21h30, no Barradão.
FICHA TÉCNICA
Vitória 1x2 Flamengo
3ª rodada do Campeonato Brasileiro
Local: Estádio Manoel Barradas, em Salvador
Data: 10/02/2026
Horário: 21h30
Árbitro: Raphael Claus (SP)
Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)
VAR: Daiane Muniz (SP)
Quarto árbitro: Fábio Augusto Santos Sá Jr (SE)
Transmissão: Sportv e Premiere
Público: 27.080 pessoas
Cartões amarelos: Emmanuel Martínez, Matheuzinho e Renato Kayzer (Vitória) / Alex Sandro, Everton Cebolinha, Evertton Araújo e Léo Pereira (Flamengo)
Gols: Erick Pulgar aos 15’ 1T e Everton Cebolinha aos 49’ 1T (Flamengo) / Matheuzinho aos 6’ 2T (Vitória)
Vitória: Gabriel Vasconcelos; Nathan Mendes, Camutanga, Caíque Gonçalves, Luan Cândido e Ramon (Lucas Silva); Baralhas, Dudu (Emmanuel Martínez), Matheuzinho (Aitor Cantalapiedra) e Erick (Marinho); Renato Kayzer (Fabri). Técnico: Jair Ventura.
Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar e Evertton Araújo (De la Cruz); Everton Cebolinha, Arrascaeta (Bruno Henrique) e Lucas Paquetá (Carrascal); Pedro (Gonzalo Plata). Técnico: Filipe Luís.
