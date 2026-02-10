Menu
SÉRIE A
SÉRIE A

Vitória joga bem, mas perde para o Flamengo no Barradão

Leão da Barra enfrentou o time carioca nesta terça-feira, 10

João Grassi

Por João Grassi

10/02/2026 - 23:29 h | Atualizada em 11/02/2026 - 3:07

Caíque Gonçalves sendo cercado por Arrascaeta
Caíque Gonçalves sendo cercado por Arrascaeta

O Vitória foi derrotado para o Flamengo nesta noite de terça-feira, 10, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Em duelo realizado no Estádio Manoel Barradas, o Leão da Barra competiu muito diante da sua torcida, mas perdeu por 2 a 1.

Os visitantes saíram na frente logo aos 15 minutos do primeiro tempo, com um golaço de Erick Pulgar. O volante chileno recebeu passe de Cebolinha e encheu o pé direito, acertando no ângulo do goleiro Gabriel Vasconcelos.

No último lance do primeiro tempo, Léo Ortiz encontrou bom lançamento para Cebolinha na área. O atacante dominou, limpou a defesa do Leão e bateu no canto direito de Gabriel para ampliar. O jogo foi para o intervalo já com 2 a 0 no placar.

O segundo tempo começou diferente, com rápida reação do Vitória. Após boa jogada de Renato Kayzer pela ponta-direita, a bola sobrou limpa para Matheuzinho na área, que deu um tapa de canhota para o fundo das redes. 1 a 2 aos seis minutos.

A grande chance do empate veio aos 19 minutos. Nathan Mendes foi derrubado na área e a arbitragem marcou pênalti, mas Kayzer parou em boa defesa do goleiro Rossi.

Tabela e sequência

Com a derrota, o Vitória estaciona nos três pontos e ocupa, até o momento, a 13ª posição na tabela do Brasileirão. O Flamengo agora soma quatro pontos e é o oitavo colocado.

O próximo compromisso do Vitória, que vai utilizar o time principal, será contra o Bahia de Feira, pela 8ª rodada do Campeonato Baiano. A partida está marcada para quarta-feira, 18, às 21h30, no Barradão.

Renato Kayzer fez boa jogada no gol de Matheuzinho, mas desperdiçou um pênalti na sequência
Renato Kayzer fez boa jogada no gol de Matheuzinho, mas desperdiçou um pênalti na sequência | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

FICHA TÉCNICA

Vitória 1x2 Flamengo

3ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Manoel Barradas, em Salvador

Data: 10/02/2026

Horário: 21h30

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)

VAR: Daiane Muniz (SP)

Quarto árbitro: Fábio Augusto Santos Sá Jr (SE)

Transmissão: Sportv e Premiere

Público: 27.080 pessoas

Cartões amarelos: Emmanuel Martínez, Matheuzinho e Renato Kayzer (Vitória) / Alex Sandro, Everton Cebolinha, Evertton Araújo e Léo Pereira (Flamengo)

Gols: Erick Pulgar aos 15’ 1T e Everton Cebolinha aos 49’ 1T (Flamengo) / Matheuzinho aos 6’ 2T (Vitória)

Vitória: Gabriel Vasconcelos; Nathan Mendes, Camutanga, Caíque Gonçalves, Luan Cândido e Ramon (Lucas Silva); Baralhas, Dudu (Emmanuel Martínez), Matheuzinho (Aitor Cantalapiedra) e Erick (Marinho); Renato Kayzer (Fabri). Técnico: Jair Ventura.

Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar e Evertton Araújo (De la Cruz); Everton Cebolinha, Arrascaeta (Bruno Henrique) e Lucas Paquetá (Carrascal); Pedro (Gonzalo Plata). Técnico: Filipe Luís.

