Defensores iniciam transição e ficam perto de reforçarem o Vitória
Leão da Barra divulgou informações sobre o departamento médico
Por João Grassi
Com menos jogadores indisponíveis em comparação às últimas semanas, o Vitória divulgou um novo boletim do departamento médico. Nesta noite de terça-feira, 10, o Leão informou que Edu e Claudinho já estão em processo de transição física.
Recuperados de uma lesão muscular na coxa e uma contusão no joelho, respectivamente, o zagueiro e o lateral-direito iniciaram a transição na última segunda-feira, 9. Claudinho, inclusive, está afastado desde outubro do ano passado.
Além deles, o Vitória também detalhou sobre as recuperações de Jamerson e Alexandre Fintelman. O lateral-esquerdo está avançando no processo de reabilitação do tornozelo e já faz atividades no campo. A previsão de iniciar a transição é neste final de semana.
O goleiro, por outro lado, iniciou o processo de transição híbrida, com algumas atividades no gramado, mas ainda está entregue ao departamento médico.
Boletim DM do Vitória
- Edu e Claudinho - Atletas iniciaram a transição na última segunda-feira, 9.
- Fintelman - Atleta iniciou o processo de transição híbrida, com algumas atividades no gramado, mas ainda entregue ao DM.
- Jamerson - Atleta avançando no processo de reabilitação e já fazendo atividades em campo. Previsão de iniciar a transição no final de semana.
