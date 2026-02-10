Defensores iniciam transição e ficam perto de reforçarem o Vitória

Siga o A TARDE no Google

Edu em treinamento - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Com menos jogadores indisponíveis em comparação às últimas semanas, o Vitória divulgou um novo boletim do departamento médico. Nesta noite de terça-feira, 10, o Leão informou que Edu e Claudinho já estão em processo de transição física.

Recuperados de uma lesão muscular na coxa e uma contusão no joelho, respectivamente, o zagueiro e o lateral-direito iniciaram a transição na última segunda-feira, 9. Claudinho, inclusive, está afastado desde outubro do ano passado.

Além deles, o Vitória também detalhou sobre as recuperações de Jamerson e Alexandre Fintelman. O lateral-esquerdo está avançando no processo de reabilitação do tornozelo e já faz atividades no campo. A previsão de iniciar a transição é neste final de semana.

O goleiro, por outro lado, iniciou o processo de transição híbrida, com algumas atividades no gramado, mas ainda está entregue ao departamento médico.

Boletim DM do Vitória