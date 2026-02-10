Menu
DM

Defensores iniciam transição e ficam perto de reforçarem o Vitória

Leão da Barra divulgou informações sobre o departamento médico

João Grassi

Por João Grassi

10/02/2026 - 21:56 h

Edu em treinamento
Edu em treinamento -

Com menos jogadores indisponíveis em comparação às últimas semanas, o Vitória divulgou um novo boletim do departamento médico. Nesta noite de terça-feira, 10, o Leão informou que Edu e Claudinho já estão em processo de transição física.

Recuperados de uma lesão muscular na coxa e uma contusão no joelho, respectivamente, o zagueiro e o lateral-direito iniciaram a transição na última segunda-feira, 9. Claudinho, inclusive, está afastado desde outubro do ano passado.

Além deles, o Vitória também detalhou sobre as recuperações de Jamerson e Alexandre Fintelman. O lateral-esquerdo está avançando no processo de reabilitação do tornozelo e já faz atividades no campo. A previsão de iniciar a transição é neste final de semana.

O goleiro, por outro lado, iniciou o processo de transição híbrida, com algumas atividades no gramado, mas ainda está entregue ao departamento médico.

Leia Também:

Cria do Vitória brilha na Europa e renova com clube até 2030
Vitória define relacionados com Marinho e novidades para encarar o Fla
Vitória anuncia jovem atacante argentino: "É uma oportunidade única"

Boletim DM do Vitória

  • Edu e Claudinho - Atletas iniciaram a transição na última segunda-feira, 9.
  • Fintelman - Atleta iniciou o processo de transição híbrida, com algumas atividades no gramado, mas ainda entregue ao DM.
  • Jamerson - Atleta avançando no processo de reabilitação e já fazendo atividades em campo. Previsão de iniciar a transição no final de semana.

