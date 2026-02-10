Menu
MANDANDO BEM!

Cria do Vitória brilha na Europa e renova com clube até 2030

Lateral-esquerdo teve saída polêmica do Rubro-Negro e segue em solo europeu

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

10/02/2026 - 21:42 h

Pedrinho em treinamento pelo Vitória
Pedrinho em treinamento pelo Vitória -

Revelado nas categorias de base do Vitória, o lateral-esquerdo Pedro Henrique, também conhecido como Pedrinho, causou uma boa impressão com a camisa do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. O jogador de 23 anos é titular absoluto da equipe renovou seu contrato até o final de 2030.

O atleta estreou no futebol profissional em 2020 pelo Rubro-Negro, mas teve maior sequência na temporada seguinte, que, no final das contas, ficou marcada por crise política e o rebaixamendo à Série C do Brasileirão.

Pedro Henrique foi vendido ao Athletico em transferência que gerou um entrave extracampo, já que o Furacão alegou que não devia valores ao Vitória. Segundo a direção paranaense, o jogador estava livre no mercado no momento do acordo.

Pedro Henrique em campo pelo Shakhtar Donetsk
Pedro Henrique em campo pelo Shakhtar Donetsk | Foto: Reprodução | Redes Sociais

O atleta chegou a realizar exames médicos assinar contrato válido com a equipe do Sul, mas teve que voltar a Salvador para treinar sob a orientação de um preparador físico particular enquanto o imbróglio se resolvia.

Pedrinho jogou 80 jogos com a camisa do Athletico e distribuiu duas assistências. Na Ucrânia, o jogador já atuou em 66 partidas, marcou dois tentos e deu quatro passes para gol.

x