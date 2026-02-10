Malhadinho elogia Marinho antes de estreia: "Era injusto não voltar"

Marinho pelo Vitória - Foto: Reprodução I Rede social

Todo baiano escolhe entre Bahia e Vitória em algum ponto da vida - e os mais famosos também. Lutador do UFC e torcedor fervoroso do Vitória, Malhadinho acompanha o clube em todas as suas fases, e não escondeu sua satisfação com o desfecho da negociação que trouxe o atacante Marinho de volta ao time após uma década e com estreia marcada para esta terça-feira, 10.

Para ele, o retorno do jogador é um ato de justiça e uma prova de identificação rara no futebol atual, priorizando um atleta que, segundo ele, "já mostrou o amor que tem".

História antiga

Malhadinho acompanha Marinho desde sua chegada inicial ao clube, em sua primeira passagem, e ressaltou a postura ativa do jogador para que o acordo acontecesse.

O lutador revelou que achava injusto o clube inicialmente não aceitar o pedido do jogador para voltar, e comemorou o retonro após dez anos: "é um cara que quer jogar no clube, que já mostrou o amor que ele tem para o Vitória. Eu não achava justo ele estar pedindo para jogar e o clube não aceitar... ainda bem que aceitou".

Protagonista de 2016

A empolgação de Malhadinho tem fundamento nos números. Há dez anos, em 2016, Marinho viveu sua fase mais iluminada no Leão, sendo o grande herói da permanência na Série A.

Naquela temporada, ele registrou 43 partidas disputadas, 21 gols marcados, seis assistências e uma reta final com 8 gols nos últimos 10 jogos.

Da arquibancada ao campo

O fator decisivo para o retorno de marinho veio em 25 de janeiro de 2026, quando o jogador, então sem clube após deixar o Fortaleza, foi visto assistindo ao clássico Ba-Vi no meio da torcida no Barradão.

Dois dias depois, o Vitória anunciou oficialmente sua contratação com um contrato até o final de 2026, utilizando a icônica máscara do Homem-Aranha. Malhadinho brincou com o potencial do jogador, afirmando que, com o acerto, o Vitória estaria pronto para "mandar ele para a Espanha no dia seguinte", em alusão ao alto nível que espera do atacante.

Reestreia e lei do ex

Após um período de recondicionamento físico, já que não jogava desde outubro de 2025, Marinho foi relacionado para sua reestreia justamente contra o Flamengo, nesta terça-feira, 10.

No Rubro-Negro carioca, entre 2022 e 2023, Marinho disputou 60 jogos e conquistou a Libertadores e a Copa do Brasil, antes de uma saída turbulenta após desentendimentos com a comissão técnica de Jorge Sampaoli.