SE FOSSE TRICOLOR, CORTAVA O CABELO
Bahia é o último time brasileiro a vencer 5x seguidas; veja lista
Manchester United tem a chance de encerrar promessa de torcedor que não corta o cabelo desde 2024
Por Marina Branco
Desde outubro de 2024, o influenciador Frank Ilett, torcedor do Manchester United conhecido nas redes como The United Strand, prometeu só cortar o cabelo quando o time vencesse cinco partidas seguidas - e até hoje ele espera.
Frank está próximo de sua chance: após 493 dias, o United chegou à beira da meta, tendo vencido quatro jogos, e pode confirmar a sequência nesta terça-feira, 10, contra o West Ham, em Londres, levando o torcedor a finalmente cortar o cabelo.
No entanto, se torcesse pelo Bahia, Frank já teria tido a chance de cortar o cabelo neste ano, dentro da aposta atrelada a um feito cada vez mais raro no futebol brasileiro, sendo o Esquadrão o clube mais recente a conseguir alcançar essa marca no país.
Bahia líder do ranking
No cenário nacional, o Bahia aparece no topo da lista por ser o clube que mais recentemente atingiu (e superou) a marca. A sequência tricolor durou até o dia 1º de fevereiro de 2026, com a vitória sobre o Porto-BA, resultado que fechou uma série de sete triunfos consecutivos, a maior entre todos os clubes citados.
Antes do Tricolor, outros clubes também conseguiram séries expressivas recentemente, mas nenhuma tão atual quanto a do time baiano. O Athletico-PR teve sua sequência mais recente encerrada em 8 de janeiro de 2026, quando venceu o Andraus e completou seis vitórias consecutivas.
Já o Palmeiras alcançou pela última vez a marca de cinco triunfos seguidos em 17 de janeiro de 2026, após bater o Mirassol. O Vitória, por sua vez, conseguiu oito jogos vencidos consecutivos em março de outubro de 2025.
Já o Remo fechou uma série de seis vitórias em 24 de outubro de 2025, no confronto contra o Cuiabá, enquanto o Cruzeiro atingiu o mesmo número de triunfos em 21 de setembro de 2025, diante do Bragantino.
Por fim, o Flamengo emplacou sua última sequência positiva em 25 de agosto de 2025, quando derrotou o Vitória e chegou a seis vitórias consecutivas. Na sequência, aparecem São Paulo, Botafogo, Fluminense e Internacional, todos com séries de cinco vitórias encerradas ainda em 2025.
Sequências mais antigas
Alguns clubes precisaram voltar bastante no tempo para encontrar uma série semelhante, a exemplo do Vasco, que não consegue cinco vitórias seguidas desde março de 2023.
Já Coritiba, Bragantino, Santos e Chapecoense registraram suas últimas grandes sequências entre 2017 e 2021.
Maiores sequências
Quanto às maiores sequências, o líder é o Corinthians, que alcançou uma impressionante série de dez vitórias consecutivas em janeiro de 2025, enquanto o Atlético-MG chegou a nove triunfos seguidos em março do mesmo ano.
Já o Vitória também protagonizou uma sequência expressiva em março de 2025, quando emplacou oito vitórias consecutivas.
Tempo sem emplacar cinco vitórias seguidas:
A série mais recente, a do Esquadrão, se encerrou há apenas 16 dias, enquanto outros clubes da Série A do Brasileirão não vencem cinco jogos seguidos há mais de três mil dias.
- Bahia: 16 dias
- Athletico-PR: 79 dias
- Remo: 115 dias
- Cruzeiro: 148 dias
- Flamengo: 174 dias
- São Paulo: 191 dias
- Botafogo: 236 dias
- Palmeiras: 271 dias
- Fluminense: 300 dias
- Internacional: 339 dias
- Vitória: 356 dias
- Atlético-MG: 360 dias
- Mirassol: 374 dias
- Corinthians: 437 dias
- Grêmio: 735 dias
- Vasco: 1.069 dias
- Coritiba: 1.684 dias
- Red Bull Bragantino: 2.055 dias
- Santos: 2.396 dias
- Chapecoense: 3.237 dias
Regularidade rara no futebol brasileiro
Os números ajudam a explicar por que uma sequência de cinco vitórias seguidas é exceção no Brasil. Em um ambiente marcado por rodízio constante de elenco, múltiplas competições, pressão imediata por resultados e pouco tempo de treino, manter constância virou um diferencial competitivo.
Nesse contexto, o Bahia não apenas conseguiu a sequência como o fez recentemente, emendando sete vitórias consecutivas, algo que nenhum outro clube da Série A alcançou no mesmo período.
Se no futebol inglês um torcedor espera mais de um ano para comemorar cinco vitórias seguidas, no Brasil o feito também está longe de ser rotina - mas, se torcesse pelo Bahia ou pelo Vitória, Frank já teria conseguido cortar o cabelo desde 2024.
