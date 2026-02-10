Bahia é o último time brasileiro a vencer 5x seguidas; veja lista

Torcedor do Manchester United que não corta o cabelo até o clube vencer cinco jogos em sequência - Foto: Reprodução I X

Desde outubro de 2024, o influenciador Frank Ilett, torcedor do Manchester United conhecido nas redes como The United Strand, prometeu só cortar o cabelo quando o time vencesse cinco partidas seguidas - e até hoje ele espera.

Frank está próximo de sua chance: após 493 dias, o United chegou à beira da meta, tendo vencido quatro jogos, e pode confirmar a sequência nesta terça-feira, 10, contra o West Ham, em Londres, levando o torcedor a finalmente cortar o cabelo.

No entanto, se torcesse pelo Bahia, Frank já teria tido a chance de cortar o cabelo neste ano, dentro da aposta atrelada a um feito cada vez mais raro no futebol brasileiro, sendo o Esquadrão o clube mais recente a conseguir alcançar essa marca no país.

Bahia líder do ranking

No cenário nacional, o Bahia aparece no topo da lista por ser o clube que mais recentemente atingiu (e superou) a marca. A sequência tricolor durou até o dia 1º de fevereiro de 2026, com a vitória sobre o Porto-BA, resultado que fechou uma série de sete triunfos consecutivos, a maior entre todos os clubes citados.

Antes do Tricolor, outros clubes também conseguiram séries expressivas recentemente, mas nenhuma tão atual quanto a do time baiano. O Athletico-PR teve sua sequência mais recente encerrada em 8 de janeiro de 2026, quando venceu o Andraus e completou seis vitórias consecutivas.

Já o Palmeiras alcançou pela última vez a marca de cinco triunfos seguidos em 17 de janeiro de 2026, após bater o Mirassol. O Vitória, por sua vez, conseguiu oito jogos vencidos consecutivos em março de outubro de 2025.

Já o Remo fechou uma série de seis vitórias em 24 de outubro de 2025, no confronto contra o Cuiabá, enquanto o Cruzeiro atingiu o mesmo número de triunfos em 21 de setembro de 2025, diante do Bragantino.

Por fim, o Flamengo emplacou sua última sequência positiva em 25 de agosto de 2025, quando derrotou o Vitória e chegou a seis vitórias consecutivas. Na sequência, aparecem São Paulo, Botafogo, Fluminense e Internacional, todos com séries de cinco vitórias encerradas ainda em 2025.

Sequências mais antigas

Alguns clubes precisaram voltar bastante no tempo para encontrar uma série semelhante, a exemplo do Vasco, que não consegue cinco vitórias seguidas desde março de 2023.

Já Coritiba, Bragantino, Santos e Chapecoense registraram suas últimas grandes sequências entre 2017 e 2021.

Maiores sequências

Quanto às maiores sequências, o líder é o Corinthians, que alcançou uma impressionante série de dez vitórias consecutivas em janeiro de 2025, enquanto o Atlético-MG chegou a nove triunfos seguidos em março do mesmo ano.

Já o Vitória também protagonizou uma sequência expressiva em março de 2025, quando emplacou oito vitórias consecutivas.

Tempo sem emplacar cinco vitórias seguidas:

A série mais recente, a do Esquadrão, se encerrou há apenas 16 dias, enquanto outros clubes da Série A do Brasileirão não vencem cinco jogos seguidos há mais de três mil dias.

Bahia: 16 dias Athletico-PR: 79 dias Remo: 115 dias Cruzeiro: 148 dias Flamengo: 174 dias São Paulo: 191 dias Botafogo: 236 dias Palmeiras: 271 dias Fluminense: 300 dias Internacional: 339 dias Vitória: 356 dias Atlético-MG: 360 dias Mirassol: 374 dias Corinthians: 437 dias Grêmio: 735 dias Vasco: 1.069 dias Coritiba: 1.684 dias Red Bull Bragantino: 2.055 dias Santos: 2.396 dias Chapecoense: 3.237 dias

Regularidade rara no futebol brasileiro

Os números ajudam a explicar por que uma sequência de cinco vitórias seguidas é exceção no Brasil. Em um ambiente marcado por rodízio constante de elenco, múltiplas competições, pressão imediata por resultados e pouco tempo de treino, manter constância virou um diferencial competitivo.

Nesse contexto, o Bahia não apenas conseguiu a sequência como o fez recentemente, emendando sete vitórias consecutivas, algo que nenhum outro clube da Série A alcançou no mesmo período.

Se no futebol inglês um torcedor espera mais de um ano para comemorar cinco vitórias seguidas, no Brasil o feito também está longe de ser rotina - mas, se torcesse pelo Bahia ou pelo Vitória, Frank já teria conseguido cortar o cabelo desde 2024.