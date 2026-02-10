DE SAÍDA?
Bahia negocia saída de Matheus Bahia para rival da Série A
Lateral não está nos planos da comissão técnica do Tricolor
Por Téo Mazzoni
O lateral-esquerdo Matheus Bahia pode estar de saída do Bahia. Fora dos planos da comissão técnica para a sequência da temporada, o jogador entrou na mira do Internacional, que já iniciou tratativas para tentar viabilizar a contratação do jogador.
De acordo com informações do Portal A TARDE, o clube gaúcho abriu conversas com o Tricolor, mas as negociações ainda estão em estágio inicial. A diretoria do Bahia trabalha para definir o futuro do atleta, que retornou recentemente após um período de empréstimo ao Ceará, ao fim da última temporada.
Com vínculo válido até o fim de 2026, Matheus Bahia treina separado do elenco tricolor, no CT Evaristo de Macedo, enquanto aguarda a definição do seu próximo destino. A expectativa interna é que a situação seja resolvida antes do encerramento da atual janela de transferências.
Mais clubes do Brasileirão sondaram o jogador
O Internacional não foi o único time que procurou o Bahia para entender a situação do atleta. Conforme apurado pela reportagem, o Coritiba também buscou informações sobre o lateral logo após seu retorno ao clube baiano, embora o contato não tenha evoluído além de uma consulta. Outras equipes da Série A do Campeonato Brasileiro sondaram a situação do jogador, mas os nomes não foram divulgados.
