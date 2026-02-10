Menu
É DO LEÃO!

Vitória anuncia jovem atacante argentino: "É uma oportunidade única"

Diego Tarzia, de 22 anos, chega por empréstimo até o final da temporada com opção de compra

Marina Branco

Por Marina Branco

10/02/2026 - 14:16 h | Atualizada em 10/02/2026 - 15:43

Diego Tarzia
Diego Tarzia -

Contratado, garantido e anunciado - Diego Tarzia, de 22 anos, é oficialmente reforço do Vitória para 2026. Depois de buscar jogadores na Espanha, China e Coreia do Sul, o Rubro-Negro acertou a chegada do atacante argentino vindo do Independiente, reforçando a ofensiva do time com o novo camisa 12.

O argentino chega por empréstimo até o fim da temporada, com opção de compra junto ao Idependiente, clube que o revelou em 2024, quando o atleta teve sua estreia no futebol profissional.

Desde então, soma 64 partidas, com cinco gols marcados e quatro assistências pelo tradicional clube argentino conhecido como Rey de Copas.

"A realidade é que estou muito feliz. É uma oportunidade única que eu não queria deixar passar. Sou grato ao clube, às pessoas que me apresentaram e aos meus companheiros. São pessoas de bem, que se dispõem a ajudar e apoiar", se declarou Tazia.

"Tenho grandes expectativas para este ano. Quero poder ajudar o clube a cumprir os seus objetivos e retribuir a oportunidade através do meu trabalho", completou.

No anúncio de chegada, o jovem ainda arriscou uma promessa valiosa para os rubro-negros: "a torcida pode esperar por um jogador que dará a vida e lutará por essas cores. Alguém que se caracteriza por não dar nenhuma bola como perdida. Pega Leão!".

Carreira

Ainda que recente, a carreira de Tazia já traz algumas alegrias. Em 2025, o jovem teve um de seus melhores momentos no Independiente justamente em competições continentais, com destaque para a Copa Sul-Americana.

No torneio, o jovem marcou três gols e deu duas assistências em sete partidas, se destacando no time e na competição.

Futebol mercado da bola vitória

