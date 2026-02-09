DUPLA DE PESO
Que reforços! Arcanjo e Marinho são relacionados para jogo do Vitória
Além deles, o Leão também terá mais uma novidade na lista
Por João Grassi
Principal contratação do Vitória em 2026, Marinho foi relacionado para o próximo compromisso do Leão, diante do Flamengo. Além do ídolo, o recém chegado atacante Lucas Silva também está presente na lista. Os dois podem atuar pela primeira vez na temporada.
Apesar de presentes na lista, os atacantes ainda estão sem ritmo e devem começar a partida no banco de reservas. Lucas Silva não joga desde o fim de novembro de 2025, enquanto Marinho está fora dos gramados desde outubro.
Outra novidade no elenco rubro-negro será Lucas Arcanjo. Totalmente recuperado da lesão no ligamento colateral medial do joelho, o goleiro, que era titular absoluto antes da cirurgia, é outro que pode estrear no ano. Ele também não joga desde outubro.
Vitória x Flamengo
Reforçado, o Vitória recebe o Flamengo às 21h30 desta terça-feira, 10, no Barradão. O confronto é válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.
