HOME > ESPORTES
DUPLA DE PESO

Que reforços! Arcanjo e Marinho são relacionados para jogo do Vitória

Além deles, o Leão também terá mais uma novidade na lista

João Grassi

Por João Grassi

09/02/2026 - 19:45 h

Lucas Arcanjo em treino
Lucas Arcanjo em treino -

Principal contratação do Vitória em 2026, Marinho foi relacionado para o próximo compromisso do Leão, diante do Flamengo. Além do ídolo, o recém chegado atacante Lucas Silva também está presente na lista. Os dois podem atuar pela primeira vez na temporada.

Apesar de presentes na lista, os atacantes ainda estão sem ritmo e devem começar a partida no banco de reservas. Lucas Silva não joga desde o fim de novembro de 2025, enquanto Marinho está fora dos gramados desde outubro.

Outra novidade no elenco rubro-negro será Lucas Arcanjo. Totalmente recuperado da lesão no ligamento colateral medial do joelho, o goleiro, que era titular absoluto antes da cirurgia, é outro que pode estrear no ano. Ele também não joga desde outubro.

Marinho em treino
Marinho em treino | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Leia Também:

Barradão cheio! Vitória confirma parcial para jogo contra o Flamengo
Vitória x Flamengo: PM monta esquema especial de segurança para partida
Flamengo confirma desfalques de peso para enfrentar o Vitória

Vitória x Flamengo

Reforçado, o Vitória recebe o Flamengo às 21h30 desta terça-feira, 10, no Barradão. O confronto é válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

x