Que reforços! Arcanjo e Marinho são relacionados para jogo do Vitória

Lucas Arcanjo em treino - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Principal contratação do Vitória em 2026, Marinho foi relacionado para o próximo compromisso do Leão, diante do Flamengo. Além do ídolo, o recém chegado atacante Lucas Silva também está presente na lista. Os dois podem atuar pela primeira vez na temporada.

Apesar de presentes na lista, os atacantes ainda estão sem ritmo e devem começar a partida no banco de reservas. Lucas Silva não joga desde o fim de novembro de 2025, enquanto Marinho está fora dos gramados desde outubro.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Outra novidade no elenco rubro-negro será Lucas Arcanjo. Totalmente recuperado da lesão no ligamento colateral medial do joelho, o goleiro, que era titular absoluto antes da cirurgia, é outro que pode estrear no ano. Ele também não joga desde outubro.

Marinho em treino | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Vitória x Flamengo

Reforçado, o Vitória recebe o Flamengo às 21h30 desta terça-feira, 10, no Barradão. O confronto é válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.