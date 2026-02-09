BAIXAS NO ADVERSÁRIO
Flamengo confirma desfalques de peso para enfrentar o Vitória
Time carioca não terá quatro jogadores importantes à disposição
Por João Grassi
Próximo adversário do Vitória no Campeonato Brasileiro, o Flamengo não poderá contar com peças importantes para o confronto desta terça-feira, 10. O atacante Luiz Araújo, o lateral-direito Varela e os meio-campistas Saúl e Jorginho são desfalques certos.
De acordo com o Flamengo, todos os quatro jogadores ficam de fora do jogo por diferentes questões físicas. O clube carioca já divulgou a lista de relacionados através das redes sociais, incluindo nomes importantes como Arrascaeta, Lucas Paquetá e Pedro.
Vale lembrar que o Rubro-Negro carioca ainda não venceu no Brasileirão. Com apenas um ponto, o time comandado por Filipe Luís ocupa no momento a 15ª posição na tabela e tenta reabilitação em meio a um início de temporada conturbado.
Vitória x Flamengo
O Vitória recebe o Flamengo às 21h30 da próxima terça, no Barradão, em duelo válido pela terceira rodada da Série A. O Leão é o 12º colocado na classificação, com três pontos.
Confira os relacionados do Mengão para a partida diante do Vitória, pelo Brasileirão!#Relacionados #VITxFLA pic.twitter.com/lm8TL8rKyG— Flamengo (@Flamengo) February 9, 2026
