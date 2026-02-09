Flamengo confirma desfalques de peso para enfrentar o Vitória

Siga o A TARDE no Google

Jorginho, volante do Flamengo - Foto: Adriano Fontes | Flamengo

Próximo adversário do Vitória no Campeonato Brasileiro, o Flamengo não poderá contar com peças importantes para o confronto desta terça-feira, 10. O atacante Luiz Araújo, o lateral-direito Varela e os meio-campistas Saúl e Jorginho são desfalques certos.

De acordo com o Flamengo, todos os quatro jogadores ficam de fora do jogo por diferentes questões físicas. O clube carioca já divulgou a lista de relacionados através das redes sociais, incluindo nomes importantes como Arrascaeta, Lucas Paquetá e Pedro.

Vale lembrar que o Rubro-Negro carioca ainda não venceu no Brasileirão. Com apenas um ponto, o time comandado por Filipe Luís ocupa no momento a 15ª posição na tabela e tenta reabilitação em meio a um início de temporada conturbado.

Vitória x Flamengo

O Vitória recebe o Flamengo às 21h30 da próxima terça, no Barradão, em duelo válido pela terceira rodada da Série A. O Leão é o 12º colocado na classificação, com três pontos.