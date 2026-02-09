Vitória não jogará no Barradão em possível clássico Ba-Vi no Baianão

Erick sendo marcado por Rodrigo Nestor - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Embora só dependa das próprias forças para se classificar na primeira fase do Campeonato Baiano, o Vitória pode encarar um cenário desfavorável na semifinal e final. Após os resultados do final de semana, o Rubro-Negro em nenhuma hipótese poderá enfrentar o Bahia no Barradão durante a fase eliminatória.

Enquanto o Bahia tem 19 pontos e não pode mais ser alcançado na liderança, o Vitória acumula 10 e só terá mais seis pontos em disputa na primeira fase. O Tricolor já garantiu matematicamente o mando de campo contra qualquer adversário da competição na semifinal.

Além disso, caso avance para a decisão e tenha seu rival como oponente, o Vitória também faria o duelo na Arena Fonte Nova. As fases de mata-mata do Baianão são disputadas em jogos únicos, com a possibilidade de disputa de pênaltis em caso de empate.

Tabela contínua

O Vitória disputaria um possível Ba-Vi na final como visitante devido ao regulamento do Baiano. Mesmo após o fim da primeira fase, a tabela de classificação continua válida e acumula os resultados das semifinais. Com isso, o Leão poderia somar no máximo 19 pontos.

O Bahia, por outro lado, já tem 19 pontos e teria que fazer, pelo menos, mais um para chegar na semi. Como estaria com 20 pontos, o Tricolor não poderia ser alcançado pelo Rubro-Negro e faria o clássico na Fonte Nova.

Com isso, a única possibilidade do Vitória decidir o título no Barradão será em uma eventual eliminação do Bahia nas semifinais. Vale lembrar que o retrospecto recente do Leão em clássicos como visitante não é positivo, tendo vencido apenas um dos últimos 17 Ba-Vis longe de seus domínios.

Cenários possíveis de Ba-Vi na fase eliminatória do Baianão

Vitória na 2ª ou 3ª colocação da primeira fase

Enfrentaria o Bahia em final na Arena Fonte Nova caso avance na semi

Vitória na 4ª colocação da primeira fase