Vitória não jogará no Barradão em possível clássico Ba-Vi no Baianão
Leão não terá chances de enfrentar o rival como mandante na fase eliminatória do estadual
Por João Grassi
Embora só dependa das próprias forças para se classificar na primeira fase do Campeonato Baiano, o Vitória pode encarar um cenário desfavorável na semifinal e final. Após os resultados do final de semana, o Rubro-Negro em nenhuma hipótese poderá enfrentar o Bahia no Barradão durante a fase eliminatória.
Enquanto o Bahia tem 19 pontos e não pode mais ser alcançado na liderança, o Vitória acumula 10 e só terá mais seis pontos em disputa na primeira fase. O Tricolor já garantiu matematicamente o mando de campo contra qualquer adversário da competição na semifinal.
Além disso, caso avance para a decisão e tenha seu rival como oponente, o Vitória também faria o duelo na Arena Fonte Nova. As fases de mata-mata do Baianão são disputadas em jogos únicos, com a possibilidade de disputa de pênaltis em caso de empate.
Tabela contínua
O Vitória disputaria um possível Ba-Vi na final como visitante devido ao regulamento do Baiano. Mesmo após o fim da primeira fase, a tabela de classificação continua válida e acumula os resultados das semifinais. Com isso, o Leão poderia somar no máximo 19 pontos.
O Bahia, por outro lado, já tem 19 pontos e teria que fazer, pelo menos, mais um para chegar na semi. Como estaria com 20 pontos, o Tricolor não poderia ser alcançado pelo Rubro-Negro e faria o clássico na Fonte Nova.
Com isso, a única possibilidade do Vitória decidir o título no Barradão será em uma eventual eliminação do Bahia nas semifinais. Vale lembrar que o retrospecto recente do Leão em clássicos como visitante não é positivo, tendo vencido apenas um dos últimos 17 Ba-Vis longe de seus domínios.
Cenários possíveis de Ba-Vi na fase eliminatória do Baianão
Vitória na 2ª ou 3ª colocação da primeira fase
- Enfrentaria o Bahia em final na Arena Fonte Nova caso avance na semi
Vitória na 4ª colocação da primeira fase
- Enfrentaria o Bahia em semifinal na Arena Fonte Nova
