Vitória encaminha saída de Lucas Braga para rival; saiba o que falta

Lucas Braga em campo pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira/ EC Vitória

O mercado da bola do elenco do Esporte Clube Vitória na temporada acaba de ganhar mais um capítulo, o episódio da vez se trata da saída de Lucas Braga, que está encaminhando a sua saída do Leão da Barra para a equipe do Fortaleza.

Conforme apurou o Portal A TARDE, a negociação está bastante avançada, na fase de troca de minutas. O salário do atleta será repartido de forma igual para ambas as equipes, e se o Fortaleza subir para a primeira divisão, terá que pagar um bônus para o Vitória.

Retrospecto do jogador

Lucas Braga teve passagem marcante pela equipe do Santos, onde atuou dos anos de 2020 até 2023, e voltou em 2025, participando ao todo de 202 partidas, com 18 gols marcados e 9 assistências distribuídas.

Lucas Braga chegou ao Vitória no ano de 2025 em um investimento de R$ 5 milhões, mas não conseguiu ter grande sucesso. Reserva na maior parte do ano, ele participou de 35 partidas ao todo, e somou apenas 2 gols marcados.

Além disso, em 2025, Lucas Braga chegou a passar por um período sem atuar pela equipe do Vitória, por seu baixo desempenho e desafeto com a torcida do Leão da Barra.

No Fortaleza, Lucas Braga vai reecontrar o treinador Thiago Carpini, que aprovou a sua contratação pelo Vitória no início do ano passado. O Tricolor Cearense foi rebaixado e vai jogar a segunda divisão.

Próximo compromisso

O Vitória entra em campo contra o time do Flamengo pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, nesta terça-feira, 10, no Barradão. Partida que está marcada para começar às 21h30, e é de extrema importância para o desenrolar do Brasileirão do Leão da Barra.