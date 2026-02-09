BRASILEIRÃO 2026
Vitória x Flamengo: onde assistir, prováveis escalações e arbitragem
Partida marca a abertura da terceira rodada do Brasileirão
Por Valdomiro Neto
O Vitória recebe o Flamengo nesta terça-feira, 10, pela terceira rodada do Brasileirão, a partida acontecerá no Barradão e está marcada para às 21h30. Ambas as equipes vêm de resultados desfavoráveis na última rodada da competição. O Vitória foi goleado pela equipe do Palmeiras, na Arena Barueri, pelo placar de 5 a 1. E o Flamengo empatou dentro de casa com a equipe do Internacional, pelo placar de 1 a 1
Este confronto recentemente deixou marcas históricas, na última temporada do Brasileirão, o Flamengo aplicou a maior goleada da história dos pontos corridos sobre o Vitória, pelo placar de 8 a 0, no dia 25 de agosto, no Rio de Janeiro.
O Vitória pode encarar o confronto dentro de casa como um trunfo para superar esse gosto amargo deixado no último episódio, e marcar uma virada de chave no início da temporada. Além do Barradão, o Vitória conta com a possível estreia de Marinho, reforço mais aguardado da temporada do Leão da Barra, que pode estrear com a camisa do Leão da Barra contra seu também ex-time, o Flamengo.
Ficha técnica
Vitória x Flamengo
Transmissão:
A partida será transmitida pelos canais SporTV.
Provável escalação:
Vitória: Gabriel; Natan Mendes, Riccieli, Neris, Zé Marcos e Ramon; Erick, Caique, Baralhas, Cantalapiedra e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.
Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Everton Araújo, Arrascaeta, Paquetá; Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Filipe Luís.
Arbitragem
- Árbitro: Raphael Claus – SP
- Assistente 1:Danilo Ricardo Simon Manis – SP
- Assistente 2: Alex Ang Ribeiro – SP
- Quatro árbitro: Fábio Augusto Santos Sá Jr – SE
- VAR: Daiane Muniz – SP
