HOME > ESPORTES
ESPORTES

Vitória x Flamengo: PM monta esquema especial de segurança para partida

Mais de 200 policiais serão empregados no policiamento do jogo desta terça-feira, 10, no Barradão

Luan Julião

Por Luan Julião

09/02/2026 - 18:25 h

Esquema especial é montado após registros de violência em confrontos anteriores entre as equipes
A Polícia Militar da Bahia montou um esquema especial de policiamento para a partida entre Vitória e Flamengo, marcada para esta terça-feira, 10, às 21h30, no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, em Salvador. O confronto é válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

De acordo com a PM, mais de 200 policiais militares serão empregados na operação, que será coordenada pelo Batalhão Especializado de Policiamento em Eventos (BEPE). A ação contará ainda com o apoio do Batalhão de Choque, Cavalaria, COPPA, Esquadrão Águia, além das 47ª e 50ª Companhias Independentes da PM (CIPMs).

O esquema especial foi montado em razão de tumultos e episódios de violência registrados em confrontos anteriores entre o Rubro-Negro baiano e o clube carioca, envolvendo torcedores organizados de ambas as equipes.

Segundo a corporação, o planejamento prevê policiamento reforçado nas vias de acesso ao estádio, no entorno e também no interior do Barradão, além do monitoramento do fluxo de torcedores. Equipes especializadas estarão de prontidão para resposta rápida a possíveis ocorrências antes, durante e após a partida.

A expectativa é de um público em torno de 25 mil torcedores. A Polícia Militar informou que a operação tem como objetivo garantir a segurança do público e assegurar a realização pacífica do evento.

