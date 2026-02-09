Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Barradão cheio! Vitória confirma parcial para jogo contra o Flamengo

Leão da Barra encara o time carioca nesta terça-feira, 10

João Grassi

Por João Grassi

09/02/2026 - 18:46 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Arquibancada do Barradão
Arquibancada do Barradão -

Mesmo após dois tropeços seguidos, a torcida do Vitória vai marcar presença no segundo jogo pelo Campeonato Brasileiro, nesta terça-feira, 10, às 21h30, contra o Flamengo, no Barradão. O Leão confirmou que mais de 28 mil pessoas já estão garantidas na partida.

Através de postagem nas redes sociais, o Vitória divulgou o número de torcedores que realizaram check-in até a tarde desta segunda, 9. Com isso, mais rubro-negros ainda podem comparecer ao jogo no Estádio Manoel Barradas e a expectativa é de arquibancadas lotadas.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Os ingressos são vendidos on-line pelo site da Ingresso S.A e nos seguintes pontos físicos: as lojas oficiais do clube nos shoppings da Bahia (antigo Iguatemi), Bela Vista, Capemi, Paralela, Salvador, Salvador Norte, além da loja do Barradão. No dia do jogo, a bilheteria do próprio estádio fica aberta das 15h às 22h30.

Leia Também:

Vitória x Flamengo: PM monta esquema especial de segurança para partida
Longe das polêmicas, Dudu revela segredo para melhora na disciplina
Flamengo confirma desfalques de peso para enfrentar o Vitória

O Vitória é o 12º colocado no Brasileirão, com três pontos conquistados. O Flamengo chega na 15ª colocação, com apenas um ponto.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Sou Mais Vitória (@oficialsoumaisvitoria)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

campeonato brasileiro EC Vitória 2026 flamengo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Arquibancada do Barradão
Play

Adeus, 9? Everaldo confirma novo número no Bahia por motivo emocionante

Arquibancada do Barradão
Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

Arquibancada do Barradão
Play

Ex-xodó do Bahia fracassa na Europa e volta ao Brasil para atuar em time modesto

Arquibancada do Barradão
Play

Jogadores fantasiados de "Homem-Aranha" curtem festa em Salvador

x