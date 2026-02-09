ESPORTES
Barradão cheio! Vitória confirma parcial para jogo contra o Flamengo
Leão da Barra encara o time carioca nesta terça-feira, 10
Por João Grassi
Mesmo após dois tropeços seguidos, a torcida do Vitória vai marcar presença no segundo jogo pelo Campeonato Brasileiro, nesta terça-feira, 10, às 21h30, contra o Flamengo, no Barradão. O Leão confirmou que mais de 28 mil pessoas já estão garantidas na partida.
Através de postagem nas redes sociais, o Vitória divulgou o número de torcedores que realizaram check-in até a tarde desta segunda, 9. Com isso, mais rubro-negros ainda podem comparecer ao jogo no Estádio Manoel Barradas e a expectativa é de arquibancadas lotadas.
Os ingressos são vendidos on-line pelo site da Ingresso S.A e nos seguintes pontos físicos: as lojas oficiais do clube nos shoppings da Bahia (antigo Iguatemi), Bela Vista, Capemi, Paralela, Salvador, Salvador Norte, além da loja do Barradão. No dia do jogo, a bilheteria do próprio estádio fica aberta das 15h às 22h30.
O Vitória é o 12º colocado no Brasileirão, com três pontos conquistados. O Flamengo chega na 15ª colocação, com apenas um ponto.
