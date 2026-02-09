Menu
UM NOVO HOMEM

Longe das polêmicas, Dudu revela segredo para melhora na disciplina

Volante concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira, 9

João Grassi

Por João Grassi

09/02/2026 - 17:45 h | Atualizada em 09/02/2026 - 17:55

Dudu
Dudu -

Confirmado como titular do Vitória na partida contra o Flamengo, Dudu foi o escolhido para conceder entrevista coletiva nesta segunda-feira, 9. O volante de 26 anos ganha a primeira oportunidade entre os 11 iniciais após boas participações vindo do banco de reservas.

Durante a entrevista, Dudu se mostrou empolgado com a chance de começar jogando contra o atual campeão brasileiro. "Eu estou pronto, estou preparado e só ansioso para o jogo de amanhã", afirmou o meio-campista.

Conhecido por seus problemas disciplinares, Dudu vive um momento diferente em 2026. O volante, que só recebeu um cartão amarelo nos quatro jogos que atuou, afirmou que está fazendo um "acompanhamento por fora" e que teve ajuda dos amigos, companheiros e familiares.

"Tenho conversado muito com a minha família e meus amigos, que estão sempre no meu suporte. Estou morando com a minha namorada e tenho o suporte da minha mãe e irmãs. Estou fazendo acompanhamento por fora, que todos os atletas precisam, não só eu. Tenho certeza que isso tudo tenha me ajudado a melhorar dentro e fora de campo, porque eu sou uma pessoa boa, tenho companheiros muito bons como Osvaldo e Camutanga, que me ajudam me dando conselhos. Agradecer a eles", detalhou.

Meus comportamentos estão sendo diferentes, como cartões, o extracampo também, que muito melhorou. Jogadores também tem que ter bom comportamento fora de campo.
Dudu - Volante do Vitória

De acordo com o volante, uma conversa com Jair Ventura também foi fundamental para sua mudança de postura. Logo após a derrota para o Palmeiras, o técnico rubro-negro já havia declarado que escalaria o camisa 21 como titular na sequência do Brasileirão.

"Nós temos o professor Jair [Ventura], ele conversou muito comigo, me deu bons conselhos também. Agora eu estou tendo a oportunidade de provar que eu mudei sobre os cartões e poder fazer um bom jogo, como eu venho fazendo nessa temporada", projetou.

Força do Barradão

Palco da partida, o Estádio Manoel Barradas é um dos trunfos apontados por Dudu para o Vitória conquistar os três pontos. Apesar de reconhecer a qualidade do adversário, o volante vê o ambiente como uma "força" a mais.

"O jogo de amanhã vai ser muito aguerrido, nós vamos estar no Barradão, que é nossa força. O Flamengo é muito bom tecnicamente, um dos melhores do Brasil, que disputa por título, mas vamos estar dentro do Barradão e vamos mostrar a nossa força", concluiu.

O Vitória de Dudu recebe o Flamengo às 21h30 desta terça-feira, 10, no Barradão. O confronto é válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

