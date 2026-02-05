Com titularidade garantida contra o Flamengo, Dudu afirma: "Estou preparado"

Dudu, volante do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Autor do único gol rubro-negro na goleada sofrida para o Palmeiras, nesta quarta-feira, 4, Dudu novamente saiu do banco de reservas para fazer a diferença no meio-campo do Vitória. O flerte de uma reação na Arena Barueri passou diretamente pelos pés do volante, que marcou pela primeira vez com a camisa vermelha e preta.

Em entrevista na zona mista após o apito final, Dudu confessou que balançar as redes de maneira inédita foi uma sensação especial, mesmo com a derrota elástica. Ele comentou também sobre sua evolução na parte disciplinar.

“Agradecer a Deus pela oportunidade e pelo gol. Sei que não foi um momento esperado, mas foi muito marcante para mim. Resultado muito triste. Pode ter certeza que terça-feira vamos melhorar. Jogo muito difícil contra o Flamengo. O Dudu está preparado. Essa situação de cartão, já tem três jogos que não levo. Estamos trabalhando sempre para melhorar isso”, iniciou Dudu.

Questionado sobre ser titular na equipe, o meio-campista garantiu que está pronto e deixou a decisão nas mãos do técnico Jair Ventura. Vale lembrar que o treinador garantiu que ele será escalado entre os 11 iniciais no duelo com o Flamengo, o próximo no Brasileirão.

“A decisão é dele [Jair Ventura]. O capitão do barco é ele. Sigo treinando, com a ajuda dos jogadores do grupo. Estou preparado para o que ele decidir. Seja como titular ou no segundo tempo, defendo as cores do Vitória”, concluiu o volante.

Próximo compromisso na Série A

Dudu será titular no confronto do Vitória diante do Flamengo, às 21h30 da próxima terça-feira, 10. O jogo, válido pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, será realizado no Barradão.