Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Com titularidade garantida contra o Flamengo, Dudu afirma: "Estou preparado"

Volante rubro-negro concedeu entrevista na zona mista

João Grassi

Por João Grassi

05/02/2026 - 14:47 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Dudu, volante do Vitória
Dudu, volante do Vitória -

Autor do único gol rubro-negro na goleada sofrida para o Palmeiras, nesta quarta-feira, 4, Dudu novamente saiu do banco de reservas para fazer a diferença no meio-campo do Vitória. O flerte de uma reação na Arena Barueri passou diretamente pelos pés do volante, que marcou pela primeira vez com a camisa vermelha e preta.

Em entrevista na zona mista após o apito final, Dudu confessou que balançar as redes de maneira inédita foi uma sensação especial, mesmo com a derrota elástica. Ele comentou também sobre sua evolução na parte disciplinar.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Agradecer a Deus pela oportunidade e pelo gol. Sei que não foi um momento esperado, mas foi muito marcante para mim. Resultado muito triste. Pode ter certeza que terça-feira vamos melhorar. Jogo muito difícil contra o Flamengo. O Dudu está preparado. Essa situação de cartão, já tem três jogos que não levo. Estamos trabalhando sempre para melhorar isso”, iniciou Dudu.

Questionado sobre ser titular na equipe, o meio-campista garantiu que está pronto e deixou a decisão nas mãos do técnico Jair Ventura. Vale lembrar que o treinador garantiu que ele será escalado entre os 11 iniciais no duelo com o Flamengo, o próximo no Brasileirão.

“A decisão é dele [Jair Ventura]. O capitão do barco é ele. Sigo treinando, com a ajuda dos jogadores do grupo. Estou preparado para o que ele decidir. Seja como titular ou no segundo tempo, defendo as cores do Vitória”, concluiu o volante.

Leia Também:

Jair Ventura cutuca Abel Ferreira e lamenta goleada: "Não adianta chorar e pedir jogador"
Baralhas detona postura do Vitória em goleada: "Faltou querer ganhar"
Matheuzinho lamenta erros do Vitória em goleada contra o Palmeiras

Próximo compromisso na Série A

Dudu será titular no confronto do Vitória diante do Flamengo, às 21h30 da próxima terça-feira, 10. O jogo, válido pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, será realizado no Barradão.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Dudu EC Vitória 2026 entrevista Zona Mista

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Dudu, volante do Vitória
Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

Dudu, volante do Vitória
Play

Ex-xodó do Bahia fracassa na Europa e volta ao Brasil para atuar em time modesto

Dudu, volante do Vitória
Play

Jogadores fantasiados de "Homem-Aranha" curtem festa em Salvador

Dudu, volante do Vitória
Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

x