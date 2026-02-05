Baralhas detona postura do Vitória em goleada: "Faltou querer ganhar"

Gabriel Baralhas - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Mesmo com apenas metade da partida finalizada, o Vitória já perdia por 3 a 0 para o Palmeiras nesta quarta-feira, 4, na Arena Barueri. Durante o intervalo, o volante e capitão Gabriel Baralhas criticou duramente a postura da equipe dentro de campo.

Em entrevista à TV Globo, Baralhas afirmou que faltou o time "querer ganhar". O camisa 44 cobrou mais empenho e concentração, mas as coisas não foram muito diferentes no segundo tempo. O placar fechou com uma goleada dura de 5 a 1.

Embora tenha reclamado com a arbitragem após o fim dos primeiros 45 minutos, Baralhas garantiu que o resultado não teve influência da arbitragem e sim da má atuação rubro-negra contra os paulistas.

"É comportamento, ser combativo. Faltou ser isso, faltou querer ganhar o jogo, vontade de ganhar duelo. Está faltando isso. Fui falar para o árbitro que ele colocou o apito na boca para acabar, não acabou e acabamos tomando o terceiro gol. Mas não é culpa dele, é culpa nossa", afirmou Baralhas.

"Temos que entrar concentrados desde o começo do jogo para as coisas não acontecerem desse jeito", completou o volante.

Próximo compromisso

O Vitória volta a jogar pelo Campeonato Baiano, às 16h do próximo sábado, 7. O adversário será o Jequié, no Estádio Waldomiro Borges, em duelo que abre a 7ª rodada da primeira fase.