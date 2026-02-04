No DM: Renato Kayzer sofre lesão e vira desfalque no Vitória

Renato Kayzer - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Artilheiro do Vitória na temporada e titular absoluto, Renato Kayzer teve lesão detectada e se torna desfalque no elenco rubro-negro. O Portal A TARDE já havia noticiado o desfalque do atacante na partida contra o Palmeiras, nesta noite de quarta-feira, 4, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Agora, o Leão da Barra confirmou que o problema físico foi uma lesão muscular grau 1 na coxa esquerda. Ele sentiu um incômodo no último treino antes da viagem para São Paulo e realizou exames que constataram o fato.

Além de Kayzer, o Rubro-Negro perdeu mais um zagueiro para o jogo após Edu. Mesmo tendo sido relacionado pela comissão técnica, Camutanga foi cortado por sentir indisposição estomacal e não reunir condições de jogo.

Já o lateral-esquerdo Jamerson, por outro lado, se queixou de um incômodo no tornozelo e foi poupado. Ele participou da estreia no Brasileirão contra o Remo, mas atualmente é opção para Ramon, titular da posição desde o segundo semestre de 2025.

Boletim do Departamento Médico