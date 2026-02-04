BAIXA IMPORTANTE!
No DM: Renato Kayzer sofre lesão e vira desfalque no Vitória
Atacante é o artilheiro do Leão na temporada e titular absoluto
Por João Grassi
Artilheiro do Vitória na temporada e titular absoluto, Renato Kayzer teve lesão detectada e se torna desfalque no elenco rubro-negro. O Portal A TARDE já havia noticiado o desfalque do atacante na partida contra o Palmeiras, nesta noite de quarta-feira, 4, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Agora, o Leão da Barra confirmou que o problema físico foi uma lesão muscular grau 1 na coxa esquerda. Ele sentiu um incômodo no último treino antes da viagem para São Paulo e realizou exames que constataram o fato.
Além de Kayzer, o Rubro-Negro perdeu mais um zagueiro para o jogo após Edu. Mesmo tendo sido relacionado pela comissão técnica, Camutanga foi cortado por sentir indisposição estomacal e não reunir condições de jogo.
Já o lateral-esquerdo Jamerson, por outro lado, se queixou de um incômodo no tornozelo e foi poupado. Ele participou da estreia no Brasileirão contra o Remo, mas atualmente é opção para Ramon, titular da posição desde o segundo semestre de 2025.
Boletim do Departamento Médico
- Camutanga (zagueiro): Teve indisposição estomacal e ficou sem condições de enfrentar o Palmeiras.
- Edu (zagueiro): Lesão no músculo anterior da coxa direita.
- Jamerson (lateral-esquerdo): Incômodo no tornozelo
- Kauan (zagueiro): Lesão no músculo posterior da coxa direita.
- Claudinho (lateral-direito): Em processo de reabilitação de lesão no joelho esquerdo. Já está fazendo atividades no campo com a fisioterapia.
- Andrei (zagueiro): Em processo de reabilitação pós-cirúrgico.
- Fintelman (goleiro): Em processo de reabilitação pós-cirúrgico.
- Davi (goleiro): Em processo de reabilitação pós-cirúrgico.
- Rúben Ismael (volante): Em processo de reabilitação pós-cirúrgico.
- Lucas Arcanjo (goleiro): Em transição.
- Renato Kayzer (atacante): Lesão muscular grau 1 na coxa esquerda
- Renzo López (atacante): Fratura na coluna (processo transverso L4). Aguarda melhora da dor para iniciar as atividades de transição.
