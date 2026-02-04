Do Vitória à Europa: saiba como atacante saiu da Série C para o Napoli

Alisson Santos - Foto: Divulgação | Napoli

Um velho conhecido pela torcida do Vitória tomou conta dos noticiários europeus nos últimos dias, mais precisamente na Itália e Portugal: Alisson Santos. O jovem atacante assinou contrato de empréstimo com opção de compra com o Napoli, atual campeão da Série A Italiana, apenas dois anos depois de defender o Figueirense na Série C do Brasileirão.

Nos Leões, o jovem se destacou como um amuleto saindo do banco de reservas no segundo tempo e marcou gols decisivos com esse posto, apesar de não ter conquistado a titularidade. Em entrevista ao Portal A TARDE, o comentarista Bruno Andrade, da ESPN, que mora em Portugal e vive diariamente o futebol do país, comentou sobre a transferência do atleta ao Napoli.

"O Alisson nunca foi um titular do Sporting. Longe disso. Era bastante criticado pela torcida e imprensa no começo, mas, aos poucos, foi ganhando espaço e conquistando a confiança do treinador Rui Borges. Mesmo assim, não chegou a ser uma aposta efetiva. Era, sim, um jogador de segundo tempo. E foi muito importante nessa função secundária, entrando bem e marcando gols decisivos", comentou o jornalista.

"Ele acaba por sair porque a oferta do Napoli foi mesmo surpreendente. Foi muito boa. Não havia como recusar. Somente o valor da taxa de empréstimo é superior ao valor que o Sporting pagou para comprá-lo. Ao todo, o negócio pode bater mais de 20 milhões de euros. Além disso, o Sporting já contava com a saída dele, tanto é que reforçou o ataque com Luís Guilherme (ex-Palmeiras) e Souleymane Faye. Essas movimentações de mercado surgiram no exato momento do verdadeiro 'boom' do Alisson. Tivesse o Alisson arrebentado mais cedo, muito provavelmente o Faye não teria sido contratado", completou.

Alisson Santos marcou dois gols pelo Sporting na Champions League no apagar das luzes, sendo o último deles contra o Athletic Bilbao, garantindo a classificação para as oitavas de final no lugar do Real Madrid. Ao todo, o empréstimo ao Napoli custou3,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 21,7 milhões), e a opção de compra é de 16,5 milhões de euros (R$ 102,2 milhões).

"Acho o Alisson um jogador regular, o famoso jogador 'nota 6'. É forte no um contra um, tem velocidade, tem habilidade, mas ainda peca no último passe. Também deixa a desejar nas finalizações. Mas a minha opinião, querendo ou não, perde peso, quando o atual campeão italiano faz tamanho investimento por ele. Seguramente, acreditam muito mais nele do que o Sporting. E do que eu mesmo, claro", concluiu Bruno Andrade.

Um salto digno de cinema

Alisson chegou ao time profissional do Vitória durante tempos difíceis, em temporada marcada por crises políticas, frustrações financeiras, e, é claro, o rebaixamento à terceira divisão (2021). Com relação desgastada após atuações ruins e impaciência da torcida do Leão da Barra, o jogador foi emprestado ao Náutico, onde protagonizou uma passagem apagada em 2023.

O primeiro ano de destaque aconteceu no Figueirense, quando chamou a atenção do Leiria, clube da segunda divisão de Portugal, após marcar seis gols em 23 jogos pelo Alvinegro. Com mais seis tentos, Alisson Santos se transferiu ao campeão português Sporting, por 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 9 milhões à época).