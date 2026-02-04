Titular não viaja e é desfalque do Vitória para encarar o Palmeiras

- Foto: Victor Ferreira | ECVitória

O Vitória terá que lidar com um desfalque de peso para encarar o Palmeiras. Nesta quarta-feira, 4, às 21h30, na Arena Barueri, o Rubro-Negro não vai contar com o atacante Renato Kayzer, que não viajou para São Paulo junto com o resto da delegação.

O jogador, que é titular absoluto do Leão, sentiu um alto nível de desgaste físico e permaneceu em Salvador por preservação. Com Renzo López e Pedro Henrique também de fora, a tendência é que Fabri inicie entre os 11 iniciais do time pela primeira vez na temporada.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Renato Kayzer em campo pelo Vitória | Foto: Victor Ferreira | ECVitória

O atacante de 25 anos foi titular pela última vez na vitória por 1 a 0 sobre o RB Bragantino na temporada passada, com gol do próprio Kayzer, em jogo que aconteceu em julho, no Barradão. Outras opções de ataque incluem Aitor Cantalapiedra, Erick, Luis Miguel e Osvaldo.

Confira a lista de relacionados do técnico Jair Ventura:

Goleiros: Gabriel Vasconcelos e Yuri Sena;

Gabriel Vasconcelos e Yuri Sena; Laterais: Luan Cândido, Mateus Silva, Nathan Mendes e Ramon;

Luan Cândido, Mateus Silva, Nathan Mendes e Ramon; Zagueiros: Camutanga, Neris, Riccieli e Zé Marcos;

Camutanga, Neris, Riccieli e Zé Marcos; Meio-campistas: Baralhas, Caíque Gonçalves, Dudu, Emmanuel Martínez, Matheuzinho, Ronald e Pablo;

Baralhas, Caíque Gonçalves, Dudu, Emmanuel Martínez, Matheuzinho, Ronald e Pablo; Atacantes: Aitor Cantalapiedra, Erick, Fabri, Lawan, Luís Miguel e Osvaldo.

Após vencer na estreia, o Vitória busca surpreender o Palmeiras fora de casa, que empatou com o Atlético-MG em 2 a 2 na Arena MRV na primeira rodada.