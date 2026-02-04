Menu
HOME > ESPORTES
BAIXA!

Titular não viaja e é desfalque do Vitória para encarar o Palmeiras

Rubro-Negro encara o Alviverde nesta quarta-feira, 4, às 21h30, na Arena Barueri

Lucas Vilas Boas e João Grassi

04/02/2026 - 17:41 h | Atualizada em 04/02/2026 - 19:38

Imagem ilustrativa da imagem Titular não viaja e é desfalque do Vitória para encarar o Palmeiras
-

O Vitória terá que lidar com um desfalque de peso para encarar o Palmeiras. Nesta quarta-feira, 4, às 21h30, na Arena Barueri, o Rubro-Negro não vai contar com o atacante Renato Kayzer, que não viajou para São Paulo junto com o resto da delegação.

O jogador, que é titular absoluto do Leão, sentiu um alto nível de desgaste físico e permaneceu em Salvador por preservação. Com Renzo López e Pedro Henrique também de fora, a tendência é que Fabri inicie entre os 11 iniciais do time pela primeira vez na temporada.

Renato Kayzer em campo pelo Vitória
Renato Kayzer em campo pelo Vitória | Foto: Victor Ferreira | ECVitória

O atacante de 25 anos foi titular pela última vez na vitória por 1 a 0 sobre o RB Bragantino na temporada passada, com gol do próprio Kayzer, em jogo que aconteceu em julho, no Barradão. Outras opções de ataque incluem Aitor Cantalapiedra, Erick, Luis Miguel e Osvaldo.

Confira a lista de relacionados do técnico Jair Ventura:

  • Goleiros: Gabriel Vasconcelos e Yuri Sena;
  • Laterais: Luan Cândido, Mateus Silva, Nathan Mendes e Ramon;
  • Zagueiros: Camutanga, Neris, Riccieli e Zé Marcos;
  • Meio-campistas: Baralhas, Caíque Gonçalves, Dudu, Emmanuel Martínez, Matheuzinho, Ronald e Pablo;
  • Atacantes: Aitor Cantalapiedra, Erick, Fabri, Lawan, Luís Miguel e Osvaldo.

Após vencer na estreia, o Vitória busca surpreender o Palmeiras fora de casa, que empatou com o Atlético-MG em 2 a 2 na Arena MRV na primeira rodada.

Tags:

Brasileirão 2026 ecvitória Palmeiras x Vitória Renato Kayzer

Ver todas

x