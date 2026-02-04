BAIXA!
Titular não viaja e é desfalque do Vitória para encarar o Palmeiras
Rubro-Negro encara o Alviverde nesta quarta-feira, 4, às 21h30, na Arena Barueri
Por Lucas Vilas Boas e João Grassi
O Vitória terá que lidar com um desfalque de peso para encarar o Palmeiras. Nesta quarta-feira, 4, às 21h30, na Arena Barueri, o Rubro-Negro não vai contar com o atacante Renato Kayzer, que não viajou para São Paulo junto com o resto da delegação.
O jogador, que é titular absoluto do Leão, sentiu um alto nível de desgaste físico e permaneceu em Salvador por preservação. Com Renzo López e Pedro Henrique também de fora, a tendência é que Fabri inicie entre os 11 iniciais do time pela primeira vez na temporada.
O atacante de 25 anos foi titular pela última vez na vitória por 1 a 0 sobre o RB Bragantino na temporada passada, com gol do próprio Kayzer, em jogo que aconteceu em julho, no Barradão. Outras opções de ataque incluem Aitor Cantalapiedra, Erick, Luis Miguel e Osvaldo.
Confira a lista de relacionados do técnico Jair Ventura:
- Goleiros: Gabriel Vasconcelos e Yuri Sena;
- Laterais: Luan Cândido, Mateus Silva, Nathan Mendes e Ramon;
- Zagueiros: Camutanga, Neris, Riccieli e Zé Marcos;
- Meio-campistas: Baralhas, Caíque Gonçalves, Dudu, Emmanuel Martínez, Matheuzinho, Ronald e Pablo;
- Atacantes: Aitor Cantalapiedra, Erick, Fabri, Lawan, Luís Miguel e Osvaldo.
Após vencer na estreia, o Vitória busca surpreender o Palmeiras fora de casa, que empatou com o Atlético-MG em 2 a 2 na Arena MRV na primeira rodada.
