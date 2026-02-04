Vitória pode envolver atleta contestado para contratar centroavante

Siga o A TARDE no Google

Derik Lacerda - Foto: Paulo Paiva | Sport Recife

Jogador que o executivo Sérgio Papellin já havia confirmado interesse, Derik Lacerda segue como alvo do Vitória. Segundo informação do jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Portal A TARDE, o Leão abriu negociação com o Cuiabá pela contratação do atacante.

O Dourado, inclusive, procurou inicialmente o Vitória com proposta pelo empréstimo do meio-campista Pepê, que está fora dos planos do clube. A diretoria rubro-negra solicitou que Derik fosse envolvido no negócio e as partes conversam.

Com isso, caso os clubes cheguem em um acerto, Derik defenderia o Vitória e Pepê faria sua segunda passagem no Cuiabá, onde atuou entre 2021 e 2022. O volante vê a mudança com bons olhos, assim como o centroavante — que também pode jogar pelos lados —, deseja jogar no Rubro-Negro.

Derik Lacerda em 2025

Derik Lacerda defendeu Cuiabá e Sport na última temporada, quando disputou 43 jogos e anotou 14 gols, além de três assistências. Seis desses tentos foram marcados no Brasileirão Série A.