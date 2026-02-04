Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MERCADO

Vitória pode envolver atleta contestado para contratar centroavante

Leão da Barra ainda busca reforçar seu setor ofensivo

João Grassi

Por João Grassi

04/02/2026 - 19:12 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Derik Lacerda
Derik Lacerda -

Jogador que o executivo Sérgio Papellin já havia confirmado interesse, Derik Lacerda segue como alvo do Vitória. Segundo informação do jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Portal A TARDE, o Leão abriu negociação com o Cuiabá pela contratação do atacante.

O Dourado, inclusive, procurou inicialmente o Vitória com proposta pelo empréstimo do meio-campista Pepê, que está fora dos planos do clube. A diretoria rubro-negra solicitou que Derik fosse envolvido no negócio e as partes conversam.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Com isso, caso os clubes cheguem em um acerto, Derik defenderia o Vitória e Pepê faria sua segunda passagem no Cuiabá, onde atuou entre 2021 e 2022. O volante vê a mudança com bons olhos, assim como o centroavante — que também pode jogar pelos lados —, deseja jogar no Rubro-Negro.

Leia Também:

Titular não viaja e é desfalque do Vitória para encarar o Palmeiras
Vitória tenta fugir do "calcanhar de Aquiles" de 2025 contra Palmeiras
Juventude x experiência: estudo revela média de idade dos jogadores da dupla Ba-Vi

Derik Lacerda em 2025

Derik Lacerda defendeu Cuiabá e Sport na última temporada, quando disputou 43 jogos e anotou 14 gols, além de três assistências. Seis desses tentos foram marcados no Brasileirão Série A.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Cuiabá EC Derik Lacerda EC Vitória 2026 mercado da bola

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Derik Lacerda
Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

Derik Lacerda
Play

Ex-xodó do Bahia fracassa na Europa e volta ao Brasil para atuar em time modesto

Derik Lacerda
Play

Jogadores fantasiados de "Homem-Aranha" curtem festa em Salvador

Derik Lacerda
Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

x