Matheuzinho lamenta erros do Vitória em goleada contra o Palmeiras

Matheuzinho - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Após o Vitória ser goleado pelo Palmeiras por 5 a 1 nesta noite de quarta-feira, 4, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro, o meia Matheuzinho falou sobre a dura derrota sofrida na Arena Barueri, no interior de São Paulo.

Em entrevista à TV Globo após apito final, o camisa 10 rubro-negro afirmou que o elástico resultado passou "muito longe do planejado". Ele comentou sobre a partida e destacou os erros defensivos do Leão, especialmente em jogadas de bola parada.

"Foi um placar elástico, pecamos no que a gente trabalha muito, que é a bola parada. Erramos passes que a gente não pode errar. Infelizmente eles fizeram um gol, a gente também teve chance e não fez. A gente trabalhou bastante bola parada, sabia que o jogo deles é bastante cruzamento e não conseguimos", disse Matheuzinho.

De acordo com Matheuzinho, o Brasileirão têm várias "finais de Copa do Mundo" e não dá para ficar "escolhendo adversários". O próximo adversário do Vitória na Série A será o Flamengo, atual campeão.

"Tomamos dois gols que desestabilizaram e depois tomamos o terceiro no final do primeiro tempo. É levantar a cabeça, apenas segundo o jogo, agora temos o Baiano e depois um jogo importante contra o Flamengo", concluiu o meia.

Próximo compromisso

Antes de enfrentar o Flamengo, o Vitória volta a jogar pelo Campeonato Baiano, às 16h do próximo sábado, 7. O adversário será o Jequié, no Estádio Waldomiro Borges, em duelo que abre a 7ª rodada da primeira fase.