DERROTA FEIA
Desfalcado, Vitória sofre goleada para o Palmeiras na Arena Barueri
Leão da Barra perdeu por 5 a 1 em atuação ruim fora de casa
Por João Grassi
Após estrear bem contra o Remo no Campeonato Brasileiro, o Vitória não repetiu o mesmo desempenho e foi goleado pelo Palmeiras nesta noite de quarta-feira, 4, na Arena Crefisa Barueri, no interior paulista, em confronto válido pela 2ª rodada. O Leão da Barra foi derrotado por 5 a 1.
Com desfalques importantes, como o artilheiro Renato Kayzer e os zagueiros Camutanga e Edu, o Vitória teve dificuldades para segurar os donos da casa. O Verdão marcou logo três vezes no primeiro tempo, aos 24, 28 e 50 minutos, com Murilo, Gustavo Gómez e Maurício.
No segundo tempo, o Rubro-Negro chegou a diminuir o placar aos 11, com um belo gol de Dudu. Foi o primeiro tento marcado pelo volante com a camisa vermelha e preta, mas não suficiente para mudar a história do jogo.
Apenas quatro minutos depois do gol rubro-negro, Allan marcou o quarto do Palmeiras em uma bela batida de fora da área. Para fechar o atropelo, Ramón Sosa fez 5 a 1 aos 35 minutos da etapa complementar.
Com o resultado negativo, a equipe comandada por Jair Ventura cai para a 10ª posição na tabela, com três pontos. O Palmeiras, que soma quatro pontos, subiu para a terceira colocação.
O Vitória agora volta a jogar pelo Campeonato Baiano, às 16h do próximo sábado, 7. O adversário será o Jequié, no Estádio Waldomiro Borges, em duelo que abre a 7ª rodada da primeira fase.
FICHA TÉCNICA
Palmeiras 5x1 Vitória
2ª rodada do Campeonato Brasileiro
Local: Arena Crefisa Barueri, em Barueri-SP
Data: 04/02/2026
Horário: 21h30
Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)
Assistentes: Bruno Boschilia (SC) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)
VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
Quarto árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES)
Transmissão: Globo, Premiere e GE TV
Público: 8.953 pessoas
Cartões amarelos: Allan (Palmeiras) / Jair Ventura, Nathan Mendes, Ramon e Zé Marcos (Vitória)
Gols: Murilo aos 24' 1T, Gustavo Gómez aos 28' 1T, Maurício aos 50' 1T, Allan aos 18' 2T e Ramón Sosa aos 35' 2T (Palmeiras) / Dudu aos 11' 2T (Vitória)
Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira (Luis Pacheco), Maurício (Larson) e Allan (Ramón Sosa); Vitor Roque (Luighi) e Flaco López (Bruno Rodrigues). Técnico: Abel Ferreira.
Vitória: Gabriel Vasconcelos; Nathan Mendes (Mateus Silva), Neris, Ricielli (Dudu), Zé Marcos (Luan Cândido) e Ramon; Baralhas, Caíque Gonçalves, Aitor Cantalapiedra e Erick (Matheuzinho); Fabri (Lawan). Técnico: Jair Ventura.
