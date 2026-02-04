Desfalcado, Vitória sofre goleada para o Palmeiras na Arena Barueri

Nathan Mendes e Erick disputam jogada com Maurício, do Palmeiras - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Após estrear bem contra o Remo no Campeonato Brasileiro, o Vitória não repetiu o mesmo desempenho e foi goleado pelo Palmeiras nesta noite de quarta-feira, 4, na Arena Crefisa Barueri, no interior paulista, em confronto válido pela 2ª rodada. O Leão da Barra foi derrotado por 5 a 1.

Com desfalques importantes, como o artilheiro Renato Kayzer e os zagueiros Camutanga e Edu, o Vitória teve dificuldades para segurar os donos da casa. O Verdão marcou logo três vezes no primeiro tempo, aos 24, 28 e 50 minutos, com Murilo, Gustavo Gómez e Maurício.

No segundo tempo, o Rubro-Negro chegou a diminuir o placar aos 11, com um belo gol de Dudu. Foi o primeiro tento marcado pelo volante com a camisa vermelha e preta, mas não suficiente para mudar a história do jogo.

Apenas quatro minutos depois do gol rubro-negro, Allan marcou o quarto do Palmeiras em uma bela batida de fora da área. Para fechar o atropelo, Ramón Sosa fez 5 a 1 aos 35 minutos da etapa complementar.

Com o resultado negativo, a equipe comandada por Jair Ventura cai para a 10ª posição na tabela, com três pontos. O Palmeiras, que soma quatro pontos, subiu para a terceira colocação.

O Vitória agora volta a jogar pelo Campeonato Baiano, às 16h do próximo sábado, 7. O adversário será o Jequié, no Estádio Waldomiro Borges, em duelo que abre a 7ª rodada da primeira fase.

Aitor sendo marcado por Murilo | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

FICHA TÉCNICA

Palmeiras 5x1 Vitória

2ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Crefisa Barueri, em Barueri-SP

Data: 04/02/2026

Horário: 21h30

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Bruno Boschilia (SC) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Quarto árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES)

Transmissão: Globo, Premiere e GE TV

Público: 8.953 pessoas

Cartões amarelos: Allan (Palmeiras) / Jair Ventura, Nathan Mendes, Ramon e Zé Marcos (Vitória)

Gols: Murilo aos 24' 1T, Gustavo Gómez aos 28' 1T, Maurício aos 50' 1T, Allan aos 18' 2T e Ramón Sosa aos 35' 2T (Palmeiras) / Dudu aos 11' 2T (Vitória)

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira (Luis Pacheco), Maurício (Larson) e Allan (Ramón Sosa); Vitor Roque (Luighi) e Flaco López (Bruno Rodrigues). Técnico: Abel Ferreira.

Vitória: Gabriel Vasconcelos; Nathan Mendes (Mateus Silva), Neris, Ricielli (Dudu), Zé Marcos (Luan Cândido) e Ramon; Baralhas, Caíque Gonçalves, Aitor Cantalapiedra e Erick (Matheuzinho); Fabri (Lawan). Técnico: Jair Ventura.