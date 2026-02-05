Jair elogia e promete titularidade a Dudu: "Terá a oportunidade dele"

Dudu pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

A noite da última quarta-feira, 4, foi daquelas a serem esquecidas pelo torcedor do Vitória em quase tudo. Sendo goleado de 5 a 1 pelo Palmeiras fora de casa na 2ª rodada do Brasileirão, o Rubro-Negro não teve muitos motivos para sorrir - mas, se teve algum, o nome dele é Dudu.

Apesar do desempenho muito abaixo do esperado do Vitória, Dudu não seguiu a lógica do restante do time na partida. Enquanto todo o elenco tirou notas abaixo de sete no Sofascore, com a mais alta sendo de Fabri, com 6,8, Dudu foi o único que conseguiu uma "nota verde", chegando a 7,5 contra o Palmeiras.

Na partida, o meio-campista entrou aos 46 minutos de partida, disputando apenas o primeiro tempo e sendo autor do único gol rubro-negro na Arena Barueri, marcando pela primeira vez em 59 jogos pelo Vitória.

Depois do jogo, apesar da tristeza pelo resultado, a alegria de Dudu com o próprio desempenho era clara. "Não foi um momento muito esperado, nessa goleada de 5 a 1, mas foi um gol muito marcante para mim", disse.

"Foi uma alegria marcar o primeiro gol pelo Vitória. Vinha trabalhando muito para sair esse gol. O resultado foi triste, mas vamos fazer o máximo para melhorar contra o Flamengo", completou o jogador.

Titularidade a caminho

O desempenho de Dudu também foi notado, é claro, pelo professor - na coletiva pós-jogo, o técnico Jair Ventura elogiou a atuação do volante, e prometeu titularidade a ele na próxima partida pelo Brasileirão, em que o Leão da Barra encara o Flamengo no Barradão.

Antes do Mengão, o Vitória passa ainda pelo Jequié pelo Baianão, mas nesse caso, deve usar escalação alternativa, e por isso não pretende contar com a presença de Dudu.

"No segundo tempo Dudu entrou muito bem, jogou em pé, não levou cartão, fez um gol. Ele vai ser titular no próximo jogo, vai ter a oportunidade dele. O jogador pediu passagem e vai jogar, quem se escala são os atletas", disse Jair.

"O sistema, com três ou dois zagueiros, vamos estudar e avaliar. Estamos aqui para fazer o melhor para o Vitória. Essa é a avaliação. Não podíamos deixar de pontuar a ausência dos dois camisas noves e do nosso zagueiro capitão", explicou.

"O Vitória é para quem acredita, já passamos por isso. Espero que a gente possa dar a volta por cima mais uma vez. Temos que virar a chave. Não vai ser fácil ganhar do Flamengo, mas vamos encarar, aprender com os erros, principalmente a questão da imposição", completou.

A torcida do Vitória reencontra Dudu, então, na próxima terça-feira, 10, às 21h30, na casa do Leão da Barra.

Quem é Dudu?

Eduardo Marcelo Rodrigues Nunes, o Dudu, é um volante revelado pelo Vitória que foi emprestado a Náutico, Portuguesa, CSA e Ponte Preta antes de voltar ao Leão no final de 2025, com vínculo até o final deste ano.