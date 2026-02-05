Jair Ventura critica postura do Vitória em goleada: "Faltou imposição"

Jair Ventura - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

A primeira derrota do Vitória no Campeonato Brasileiro já foi uma dura goleada. Nesta quarta-feira, 4, o Leão não se encontrou na Arena Barueri e perdeu para o Palmeiras por 5 a 1, em duelo válido pela 2ª rodada. Jair Ventura falou sobre o duro revés após o apito final.

Em entrevista coletiva, o técnico rubro-negro lamentou os desfalques no plantel, mas "deixou claro" que essas ausências não tiveram influência direta na goleada. Ventura citou a diferença de investimento entre os clubes e afirmou que "não adianta chorar por jogador" sem entender a "realidade financeira".

"Com certeza todos nós estamos [insatisfeitos]. Ninguém gosta de perder, quanto mais em uma situação de placar elástico. O Abel Ferreira tem 40 milhões por mês de folha e toda a coletiva ele pede mais jogadores. Só que a gente tem uma realidade financeira aqui, não temos a realidade financeira do Palmeiras. Não adianta alguém aqui ficar chorando, pedindo jogador. Cada time tem a sua realidade dentro do campeonato, a gente sabe da nossa. O nosso departamento de futebol faz sempre o melhor para que o Vitória tenha os melhores jogadores possíveis dentro da realidade financeira", garantiu Jair.

Jair afirmou que o principal problema no jogo foi a falta de "imposição". O treinador de 46 anos reconheceu a qualidade do adversário e suas virtudes táticas, como a bola parada, mas ressaltou sobre a necessidade da equipe "competir mais".

"É assim o campeonato, a gente vai enfrentar essas equipes também. Deixar bem claro que as ausências não tem nada a ver com o resultado. Na minha humilde opinião, os dois gols que a gente sofreu de bola parada foram determinantes no jogo pela imposição do Palmeiras. A gente falou de folhas, a gente falou da qualidade dos caras, mas ali faltou imposição nossa", lamentou.

"Eu vejo que foi determinante no jogo a imposição. O Palmeiras veio para um jogo de imposição física. Fazem um gol na bola parada e depois um outro bate rebate, eles ganham a disputa de novo e o Gómez faz o gol. Aí no final do primeiro tempo, outra bobeira nossa, a gente sofre o terceiro gol", detalhou o comandante.

Eles podem jogar mais que a gente, estar em um dia melhor, mas não podem competir mais que a gente. O jogo estava equilibrado até os dois gols de bola parada. Hoje nossa concentração não foi boa. Jair Ventura - Técnico do Vitória

Mudança de sistema?

Novamente questionado sobre o sistema com três zagueiros, Jair Ventura não descartou a possibilidade de impor mudanças táticas no time rubro-negro. O técnico garantiu que não tem o perfil de se apegar apenas nas convicções iniciais e nem se considera "teimoso".

"Sobre o sistema [5-4-1], se nós entendermos que tem que ter mudança para melhorar, a gente vai mudar também. A gente está aqui para fazer o melhor para a vitória, não para ser o dono da razão, quanto mais de ser teimoso", indicou.

Próximo compromisso

O Vitória volta a jogar pelo Campeonato Baiano, às 16h do próximo sábado, 7. O adversário será o Jequié, no Estádio Waldomiro Borges, em duelo que abre a 7ª rodada da primeira fase.