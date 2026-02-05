Jair Ventura cutuca Abel Ferreira e lamenta goleada: "Não adianta chorar e pedir jogador"

Técnico do Vitória, Jair Ventura - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Após a derrota do Vitória para o Palmeiras, pelo placar de 5 a 1, em partida válida pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico do Leão, Jair Ventura, fez uma comparação do elenco que tem à disposição e o elenco do adversário da noite. Na ocasião, ele ainda cutucou o técnico do Verdão, o português Abel Ferreira.

“O Abel tem R$ 40 milhões por mês de folha salarial no Palmeiras e em toda coletiva ele pede mais jogadores. Nós não temos a realidade financeira do Palmeiras, então não adianta eu vir aqui ficar chorando e pedindo jogador", disparou Jair Ventura após a derrota.

O treinador do Vitória trouxe, em tom de comparação, a diferença financeira que existe entre as folhas saláriais entre os clubes, reforçando que o Vitória não tem como competir com o Palmeiras. Jair Ventura ainda mencionou o interesse do Verdão no meia Jhon Arias, em contratação que deve chegar a 25 milhões de euros (R$ 155 milhões).

“A gente sabe da nossa realidade. O Vitória faz o melhor para ter os melhores jogadores possíveis dentro da nossa realidade. Eles (Palmeiras) estão trazendo o Arias, né? Então, é o campeonato… A gente vai enfrentar essas equipes.”

Noite terrível para o Vitória

Jair Ventura apontou os erros que resultaram nos gols de bola parada da equipe do Palmeiras, trazendo a tona a importância que fez ter a ausência dos jogadores, porém deixou claro que este fator não foi determinante para o resultado.

“Os gols de bola parada foram determinantes pela imposição do Palmeiras. Faltou imposição nossa. Perdemos dois pilares na véspera do jogo, isso faz diferença para muitas equipes. Foi determinante para a derrota? Não. Mas faz diferença", pontuou.

Momentos antes da partida, foi divulgado pelo clube que o centroavante Renato Kayzer iria desfalcar o elenco para o duelo, por ter sofrido uma lesão muscular na coxa. Já o zagueiro Camutanga foi ausência por sentir uma indisposição estomacal e não ter condições para jogo.

Após os desfalques, Jair Ventura destacou o improviso necessário de colocar o atacante Fabri como camisa 9 por conta da falta de opções dentro do plantel.

“Fabri jogou improvisado, teve que sustentar muitas bolas. Mas não foi falta de planejamento, foram lesões. Também perdemos o Renzo, que seria o reserva imediato. Não foi determinante para a derrota, mas sem as totais condições do plantel você fica mais limitado.”