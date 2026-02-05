Orgulho de ser banguela: por que atletas de hóquei ficam sem os dentes

Jogador de hóquei banguela - Foto: Reprodução I X

Poucos esportes deixam marcas tão evidentes em seus atletas quanto o hóquei no gelo. A modalidade, que estará muito presente nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina nesta quinta-feira, 5, é famosa pelo nível extremo de contato físico e, consequentemente, pelos "sorrisos incompletos" de seus atletas.

A maior parte dos jogadores de hóquei no gelo tem em comum uma característica muito notória - a ausência dos dentes da frente, frequentemente quebrados ou arrancados por conta do alto nível de violência do esporte.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

No hóquei, o disco pode atingir velocidades superiores a 160 km/h, enquanto tacos, cotovelos, quedas e choques corporais fazem parte da rotina das partidas. O rosto, mesmo com equipamentos de proteção, continua sendo uma das áreas mais vulneráveis.

Por isso, não é raro ver jogadores exibindo "bocas banguelas" diante das câmeras, e muitas vezes com orgulho, vendo a falta dos dentes como um sinal de bravura, força e resistência.

Cultura da "porrada"

Ao longo de décadas, atletas do hóquei dispensavam qualquer tipo de proteção facial como forma de intimidar adversários e provar dureza física. Hoje, o capacete é obrigatório, e muitos jogadores utilizam viseiras ou grades completas, além de protetores bucais.

Ainda assim, a ausência de dentes segue sendo tratada como motivo de muito respeito dentro do esporte. "Às vezes, perder um dente é encarado como uma medalha. É o sinal de que você esteve lá, lutou e aguentou", explicou o dentista do Boston Bruins em entrevista ao New York Times.

Jogador de hóquei banguela | Foto: Reprodução I X

No gelo, os dentes são perdidos de diversas formas, seja por impactos do disco, contato com o taco, cotoveladas, empurrões contra a borda da pista ou simplesmente brigas. Embora oficialmente proibidas, as lutas fazem parte da cultura do hóquei profissional, e aparecem em quase todas as partidas.

Na NHL, principal liga da modalidade, por exemplo, os árbitros só intervêm quando um dos envolvidos cai no gelo. Depois disso, ambos cumprem punição de cinco minutos no banco.

Nas Olimpíadas de Inverno, no entanto, esse tipo de confronto físico não será tolerado, seguindo regras mais rígidas de disciplina e segurança.

Jogador de hóquei banguela | Foto: Reprodução I X

Naturalidade

Para os jogadores, isso é tão normal que eles chegam a fazer tudo de forma autônoma. É o exemplo de Ryan Reaves, jogador do St. Louis Blues que bateu o rosto no vidro que cerca a pista de gelo e teve uma reação incomum.

No banco, sentiu dor no dente da frente, e decidiu tirá-lo ali mesmo. Normalmente, colocou a mão na boca, arrancou o próprio dente e o entregou na mão de seu treinador, em uma cena mais que comum no mundo do hóquei.

Jogador de hóquei arrancando o próprio dente no banco de reservas | Foto: Reprodução I X

Consequências

A falta dos dentes carrega implicações estéticas, mas seus impactos costumam ir muito além. Comumente, distúrbios na digestão, na articulação da mandíbula e até mesmo problemas de fala surgem pela falta de dentes.

Todos os 32 dentes adultos, menos os quatro sisos, têm relação com o funcionamento do organismo humano. "A principal função dos dentes é a mastigação. Os incisivos (dentes da frente) servem para cortar os alimentos, o caninos rasgam e os pré-molares e molares trituram a comida", explica a dentista Inger Campos Tuñas, doutora em Dentística pela Faculdade de Odontologia de Piracicaba (FOP-UNICAMP) ao Extra.

"Quando a mastigação não é feita adequadamente, os alimentos chegam maiores ao estômago, dificultando a digestão e a absorção dos nutrientes. A queda dentária também afeta a articulação da mandíbula, podendo provocar estalos ao abrir e fechar a boca", continua.

Jogador de hóquei arranca o próprio dente no banco de reservas | Foto: Reprodução I X

"Quando um dente cai, os dentes ao lado tendem a se movimentar, gerando um mal posicionamento da mordida, o que em muitos casos tem reflexos na articulação. Esse movimento também pode expor partes sensíveis do dente, provocando dor", detalha.

Além disso, a falta de dentes costuma impactar a fala, uma vez que os dentes da frente articulam os sons das letras "v", "f", e "s", tornando a pronúncia correta delas dependente da passagem de ar pelos dentes.

Por isso, a perda de dentes torna o discurso mais confuso, prejudicando a pronúncia principalmente quando a falta é nos incisivos, o mais comum em atletas de hóquei. Outras consequências se relacionam ainda com sons de assobio não intencionais e dificuldade no posicionamento da língua, que perde seu apoio frontal.

Jogador de hóquei banguela | Foto: Reprodução I X

Por que eles não colocam dentes falsos?

Ao ver tantos atletas "desdentados", surge a grande pergunta - por que eles não vão ao dentista colocar próteses dentárias? A resposta é simples, e é justificada justamente pela ortodontia.

"Se você coloca um dente novo e sofre outro impacto forte, pode quebrar a base óssea. Isso pode exigir uma cirurgia grande. Por isso, os jogadores preferem apenas reparar pequenos danos", explica Patrick Brown, jogador do Boston Bruins.

"Um implante inteiro pode virar um problema sério em um esporte tão agressivo", completa o atleta. No entanto, é comum o uso de próteses temporárias, para contornar impactos menores.

Jogador de hóquei banguela | Foto: Reprodução I X

Assim, no hóquei no gelo, a boca sem dentes não é apenas um símbolo de coragem ou tradição. Em muitos casos, é também uma escolha pragmática, pensada para evitar complicações ainda maiores.

Entre dificuldades e interesses, no fim das contas, o sorriso incompleto virou parte da estética de um esporte que se orgulha de sua dureza, e carrega os impactos da violência como algo a se admirar.