Tricolor tenta conseguir Arias de volta, mas Palmeiras ganha vantagem
Proposta palmeirense superou valor necessário para garantir o direito de prioridade
Por Marina Branco
A volta de John Arias ao Fluminense segue em aberto, mas agora tem um rumo claramente mais provável. Com o Tricolor fazendo uma proposta que não se igualou à apresentada ao Wolverhampton, o Palmeiras ganhou vantagem definitiva na disputa pelo jogador, tendo muito mais chances de tê-lo em seu elenco em breve.
O prazo para que o clube carioca exercesse o direito de prioridade se encerrou na noite da última quarta-feira, 4, e o clube não alcançou o valor necessário. A proposta do Flu se resumiu a 20 milhões de euros, aproximadamente 124 milhões de reais, recebendo uma negativa imediata dos ingleses segundo o Globo Esporte.
O Palmeiras, então, fez sua jogada, oferecendo 25 milhões de euros, cerca de 154 milhões de reais, pelo jogador. O acordo entre as partes previa prioridade do Fluminense apenas em caso de proposta superior à concorrente, condição que não foi cumprida por falta de margem financeira para avançar além disso.
Com o caminho livre, o Palmeiras agora estaria concentrando esforços na etapa final da negociação, acertando bases contratuais, salários e tempo de vínculo diretamente com Arias e seus representantes para concluir a transferência.
Arias e Leila Pereira
Apesar do caminho livre, Arias ainda não parecia ter tanta certeza da decisão de deixar o Wolverhampton de acordo com o Globo Esporte - e foi aí que entrou a presidente palmeirense.
A hesitação em relação a um retorno imediato ao futebol brasileiro começou a mudar após conversas diretas com Leila Pereira, que apresentou detalhes do projeto esportivo do clube, segundo o ge.
Outro ponto que influencia a decisão é o momento do Wolverhampton, que vive situação delicada na Premier League e está muito próximo do rebaixamento para a segunda divisão inglesa, fator que pesa tanto no planejamento do atleta quanto no desejo do clube em negociar.
Interesse do Palmeiras
A busca por Arias faz parte de uma reformulação profunda do elenco palmeirense. Desde o fim da última temporada, o clube se despediu de nomes importantes como Weverton, Micael, Aníbal Moreno, Facundo Torres e Raphael Veiga, e até o momento oficializou apenas a chegada de Marlon Freitas.
A diretoria tem até 3 de março para registrar novos reforços ainda nesta janela de transferências, e segue monitorando outros nomes de peso no mercado, como o zagueiro Nino, atualmente no Zenit, e o volante Danilo, que defende o Botafogo.
