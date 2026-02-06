Dudu buscou tratamento psicológico antes de voltar ao Vitória

Dudu em treinamento pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

Desde a goleada por 5 a 1 para o Palmeiras, o nome mais comentado no Vitória é o de Dudu, único jogador que se destacou positivamente na partida. Vindo do banco de reservas, o volante fez um gol que encerrou um jejum de 59 partidas sem marcar e deixou o campo com a confiança renovada - fator cada vez mais essencial para o jogador.

A relação de Dudu com o Vitória começou em junho de 2023, quando o jogador foi contratado após boa passagem pelo Volta Redonda e se tornou uma das peças centrais da campanha do título da Série B daquele ano, o primeiro troféu nacional da história do clube.

Ao mesmo tempo, episódios fora de campo acabaram prejudicando a imagem e o dia a dia do atleta, que virou "fofoca" por polêmicas durante o Carnaval, foi alvo de denúncia de violência contra uma ex-namorada e teve uma série de brigas com torcedores.

Pelas inúmeras confusões, Dudu chegou chegou a ser afastado do elenco pelo técnico Thiago Carpini em 2024, período em que foi emprestado ao Novorizontino e à Ponte Preta.

Em agosto do ano passado, Dudu voltou ao Vitória, afirmando que buscou ajuda psicológica profissional durante o período longe e prometeu um comportamento completamente novo já na reapresentação.

"O Dudu que vem é um cara concentrado, estou procurando ajuda por fora. Conversei com Fábio Mota sobre isso. Vim para jogar bola, dar a volta por cima", prometeu.

Problemas no retorno

Mas ao voltar, nem tudo foram flores. Dudu sempre foi alvo de muita desconfiança no Vitória pelo histórico de cartões que carrega, tendo se tornado, desde 2023, o jogador com mais advertências no elenco rubro-negro.

"Pedi para o Dudu fazer um ano diferente. Dei oportunidade para ele contra o Cruzeiro e com um minuto ele tomou cartão amarelo. Se Dudu for expulso e a gente perder o jogo, a responsabilidade é minha. Ele precisa sustentar fisicamente até o final, sustentar sem ser expulso. No Ba-Vi só pedi para ele não ser expulso, e ele foi", reclamou Jair Ventura.

"Se eu conseguir fazer com ele seja um jogador de 90 minutos, que não seja expulso, vou ficar muito feliz como treinador. Quem vai me dar confiança é ele. Ele entra e tem essa volúpia, consegue mudar o jogo mais que outros jogadores pelas características", prosseguiu.

"Com o futebol que ele tem, não era para estar na Série C. Falei para ele: 'Se você não se cuidar, vai ser esse jogador de meio tempo, de esquentar jogo'", finalizou.

Cumprimento de promessa

Na época, ele disse que mudaria, e nesta semana, cumpriu. Depois da boa atuação, o técnico Jair Ventura prometeu a Dudu a titularidade na próxima terça-feira, 10, contra o Flamengo, pela terceira rodada do Brasileirão.

"No segundo tempo Dudu entrou muito bem, jogou em pé, não levou cartão, fez um gol. Ele vai ser titular no próximo jogo, vai ter a oportunidade dele. O jogador pediu passagem e vai jogar, quem se escala são os atletas", afimou Jair.

A titularidade contra o Flamengo será apenas a terceira de Dudu desde o seu retorno ao clube, em setembro de 2025, e a segunda sob o comando de Jair Ventura. Mesmo sem começar jogando, o volante tem sido peça frequente no time principal em 2026 e foi a primeira opção do treinador para sair do banco nas duas rodadas iniciais da Série A.