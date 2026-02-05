Menu
RETAGUARDA PROBLEMÁTICA

Números da defesa do Vitória preocupam em jogos fora de casa; entenda

Leão da Barra voltou a sofrer ao menos três gols como visitante

João Grassi

Por João Grassi

05/02/2026 - 15:58 h

Jair Ventura durante a derrota por 4 a 0 contra o RB Bragantino
Jair Ventura durante a derrota por 4 a 0 contra o RB Bragantino -

Goleado pelo Palmeiras por 5 a 1 nesta quarta-feira, 4, pela 2ª rodada do Brasileirão, o Vitória voltou a repetir um cenário negativo em jogos fora de casa sob comando de Jair Ventura. Foi a quinta oportunidade em que o Leão sofreu ao menos três gols como visitante.

Desde a chegada do treinador de 46 anos, o Vitória já disputou oito partidas fora do Barradão sob comando dele. O desempenho é de duas vitórias, um empate e cinco derrotas, com todos esses revés tendo a defesa vazada no mínimo três vezes.

Considerando apenas os dois últimos compromissos fora de casa, o Rubro-Negro sofreu nove gols neste recorte ao enfrentar Red Bull Bragantino e Palmeiras. Para Jair, a falta de "imposição" dos atletas foi determinante na goleada contra o Alviverde.

“Os gols de bola parada foram determinantes pela imposição do Palmeiras. Faltou imposição nossa. Perdemos dois pilares [Kayzer e Camutanga] na véspera do jogo, isso faz diferença para muitas equipes. Foi determinante para a derrota? Não. Mas faz diferença", explicou Ventura, que também não pôde contar com o zagueiro Edu.

Leia Também:

Com titularidade garantida contra o Flamengo, Dudu afirma: "Estou preparado"
Jair Ventura cutuca Abel Ferreira e lamenta goleada: "Não adianta chorar e pedir jogador"
Jair Ventura critica postura do Vitória em goleada: "Faltou imposição"

Jogos do Vitória fora de casa com Jair Ventura

  • Grêmio 3x1 Vitória - Série A 2025
  • Vasco 4x3 Vitória - Série A 2025
  • Santos 0x1 Vitória - Série A 2025
  • Cruzeiro 3x1 Vitória - Série A 2025
  • Palmeiras 0x0 Vitória - Série A 2025
  • Sport 1x3 Vitória - Série A 2025
  • RB Bragantino 4x0 Vitória - Série A 2025
  • Palmeiras 5x1 Vitória - Série A 2026
Nathan Mendes e Erick disputam jogada com Maurício, do Palmeiras
Nathan Mendes e Erick disputam jogada com Maurício, do Palmeiras | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Próximo compromisso na Série A

O Vitória volta a jogar sob comando de Jair Ventura diante do Flamengo, às 21h30 da próxima terça-feira, 10. O duelo, válido pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, será realizado no Barradão.

