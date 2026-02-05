Em meio a baixas, atacante é liberado para ser escalado no Vitória

Pedro Henrique pelo Vitória - Foto: Divulgação I EC Vitória

A goleada do Palmeiras em cima do Vitória foi marcada pela falta de uma referência no ataque, que precisou improvisar Fabri como 9 e depender de uma zaga reforçada na escalação - esse cenário, no entanto, deve mudar em breve.

O centroavante Pedro Henrique, recém-contratado pelo clube até o final desta temporada, teve o nome registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na última quarta-feira, 4, e já está apto a atuar oficialmente pelo Rubro-Negro.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Apesar de ser muito esperado desde a contratação, Pedro Henrique foi liberado no momento perfeito para o Leão da Barra. No momento, o técnico Jair Ventura lida simultaneamente com as baixas de Renzo López, que se recupera de uma fratura na lombar, e Renato Kayzer, afastado por lesão muscular na coxa.

Sem opções de origem, o treinador precisou improvisar Fabri como centroavante na derrota por 5 a 1 para o Palmeiras, enquanto Lawan, atleta da equipe alternativa do Baiano, entrou na etapa final.

Pedro Henrique no BID | Foto: CBF

Não deve jogar de imediato

No entanto, apesar da liberação burocrática, Pedro Henrique ainda não está totalmente inserido na rotina do elenco principal. No treino realizado na última terça-feira, 3, voltado para os jogadores que não enfrentaram o Palmeiras, o atacante realizou atividades separadas do grupo, seguindo um cronograma específico de preparação.

As atividades especiais são necessárias para o atleta, já que não entra em campo desde 22 de novembro do ano passado, quando defendia o Yunnan Yukun. Assim, o Vitória não deve contar com ele contra o Jequié neste sábado, 7, pelo Campeonato Baiano, em que Jair Ventura já afirmou que usará um time alternativo.

A esperança, então, é que ele fique pronto a tempo de encarar o Flamengo na terça-feira, 10, pela terceira rodada do Brasileirão, em casa, no Barradão.