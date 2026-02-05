Em meio a baixas, atacante é liberado para ser escalado no Vitória

REFORÇO NO ATAQUE
A goleada do Palmeiras em cima do Vitória foi marcada pela falta de uma referência no ataque, que precisou improvisar Fabri como 9 e depender de uma zaga reforçada na escalação - esse cenário, no entanto, deve mudar em breve.
O centroavante Pedro Henrique, recém-contratado pelo clube até o final desta temporada, teve o nome registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na última quarta-feira, 4, e já está apto a atuar oficialmente pelo Rubro-Negro.
Apesar de ser muito esperado desde a contratação, Pedro Henrique foi liberado no momento perfeito para o Leão da Barra. No momento, o técnico Jair Ventura lida simultaneamente com as baixas de Renzo López, que se recupera de uma fratura na lombar, e Renato Kayzer, afastado por lesão muscular na coxa.
Sem opções de origem, o treinador precisou improvisar Fabri como centroavante na derrota por 5 a 1 para o Palmeiras, enquanto Lawan, atleta da equipe alternativa do Baiano, entrou na etapa final.
Não deve jogar de imediato
No entanto, apesar da liberação burocrática, Pedro Henrique ainda não está totalmente inserido na rotina do elenco principal. No treino realizado na última terça-feira, 3, voltado para os jogadores que não enfrentaram o Palmeiras, o atacante realizou atividades separadas do grupo, seguindo um cronograma específico de preparação.
As atividades especiais são necessárias para o atleta, já que não entra em campo desde 22 de novembro do ano passado, quando defendia o Yunnan Yukun. Assim, o Vitória não deve contar com ele contra o Jequié neste sábado, 7, pelo Campeonato Baiano, em que Jair Ventura já afirmou que usará um time alternativo.
A esperança, então, é que ele fique pronto a tempo de encarar o Flamengo na terça-feira, 10, pela terceira rodada do Brasileirão, em casa, no Barradão.
