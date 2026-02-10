Vitória define relacionados com Marinho e novidades para encarar o Fla

Marinho, atacante do Vitória - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

O Vitória tem novidades para o duelo contra o Flamengo, marcado para logo mais às 21h30, no Barradão, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Marinho foi relacionado pela primeira vez na temporada neste retorno com a camisa do Leão.

Além do jogador de 35 anos, o goleiro Lucas Arcanjo também está no grupo que enfrentará o clube carioca após se recuperar de uma lesão no ligamento colateral medial do joelho. O atleta não entra em campo desde o dia 25 de outubro do ano passado, em derrota para o Corinthians no Estádio Manoel Barradas.

Outra novidade é Lucas Silva — contratado junto ao Seoul, da Coreia do Sul. Aos 26 anos, o atacante também foi relacionado pelo técnico Jair Ventura pela primeira vez nesta temporada. De fora contra o Palmeiras devido a um desconforto na coxa esquerda, o atacante Renato Kayzer também integra a lista.

Confira a lista completa divulgada pelo Vitória: