ESPORTES
"SÓ DERAM CHUTES NO GOL"

Jair Ventura vê Vitória "implacável" e afirma: "Melhor que o Flamengo"

Duelo de Rubro-Negros terminou com vitória carioca no Barradão

Lucas Vilas Boas e João Grassi

Por Lucas Vilas Boas e João Grassi

11/02/2026 - 0:45 h

Jair Ventura, técnico do Vitória
Jair Ventura, técnico do Vitória -

Mesmo com a derrota por 2 a 1 para o Flamengo, nesta terça-feira, 10, no Barradão, o técnico Jair Ventura valorizou a atuação do Vitória e classificou o desempenho como um dos melhores desde que assumiu o comando da equipe. Em entrevista coletiva após a partida, o treinador também destacou a atuação do Leão como "implacável".

“Acho que foi uma das melhores performances sob o meu comando desde que nós chegamos. Vi uma matéria do Paquetá, que só ele foi todo orçamento do nosso ano e eles são os atuais campeões da Libertadores e do Brasileirão. Não sei se vocês viram antes do início do jogo, mas eu falei que iria para cima, a gente marcou alto e jogamos praticamente com um zagueiro, já que o Luan (Cândido) é lateral”, afirmou.

O treinador também reforçou que o Vitória conseguiu ser competitivo tanto sem a bola quanto no momento de atacar, jogando "melhor que o Flamengo". Jair Ventura também destacou que o clube carioca só finalizou duas vezes no gol durante o duelo.

Leia Também:

"Orgulho": Caíque afirma que Vitória botou o Flamengo para se defender
Marinho reage ao pênalti perdido de Kayzer após reestreia no Vitória
Vitória joga bem, mas perde para o Flamengo no Barradão

“Fizemos uma partida implacável, não só defensivamente, como ofensivamente também. O Flamengo deu dois chutes no gol e isso não é sobre achar quem jogou melhor ou não, são números. O meu time foi melhor que o Flamengo hoje, tivemos mais chances”, destacou.

Precisávamos dar uma resposta do último jogo que não fomos nada bem
Jair Ventura

O Vitória agora volta as atenções para o duelo contra o Bahia de Feira, na próxima quarta-feira, 18, no Barradão, pela oitava rodada do Campeonato Baiano. Pelo Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro retorna no dia 25 de fevereiro, quando encara o Botafogo, no Estádio Nilton Santos.

