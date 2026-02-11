"Orgulho": Caíque afirma que Vitória botou o Flamengo para se defender

Caíque Gonçalves sendo cercado por Arrascaeta - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

A derrota do Vitória para o Flamengo por 2 a 1, nesta terça-feira, 10, no Barradão, não apagou a boa atuação do Rubro-Negro dentro de campo para o volante Caíque. Na saída para os vestiários,o jogador destacou "orgulho" ao, segundo ele, "colocar a melhor equipe do Brasil para se defender por dois tempos inteiros".

“O bom entendedor de futebol viu que o que aconteceu não era para ter acontecido por conta de tudo que fizemos dentro do campo. Todo mundo viu que colocamos um dos melhores times do Brasil, se não for o melhor, para se defender praticamente dois tempos inteiros, então é orgulho”, afirmou o volante.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Apesar do reconhecimento pela postura da equipe, o atleta lamentou o resultado negativo atuando em casa e reforçou que o elenco sai fortalecido pelo que apresentou diante da torcida.

“Triste pelo resultado, claro que não queríamos perder, mas orgulho pelo que fizemos dentro de campo”, completou.

O Vitória volta a campo na próxima quarta-feira, 18, para enfrentar o Bahia de Feira, no Barradão, pela oitava rodada do Campeonato Baiano. Pelo Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro só retorna no dia 25 de fevereiro, quando encara o Botafogo, no Estádio Nilton Santos.