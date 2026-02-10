Marinho reage ao pênalti perdido de Kayzer após reestreia no Vitória

Renato Kayzer em campo pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

A reestreia de Marinho no Vitória não aconteceu da maneira que o atacante esperava. Após a derrota por 2 a 1 para o Flamengo desta terça-feira, 10, no Barradão, o jogador lamentou os três pontos perdidos dentro de casa no Campeonato Brasileiro e saiu em defesa de Renato Kayzer após o pênalti perdido que poderia ter mudado completamente o cenário da partida.

"A gente não pode condenar, o Kayzer é o cara que faz gol no nosso time, o cara que tem personalidade, ele foi lá e bateu. Do outro lado tem um grande goleiro também. A gente poderia ter empatado o jogo, mas o mais importante é que a gente precisa dele e ele vai nos ajudar muito na temporada", disse o atleta em entrevista ao Premiere.

O técnico Jair Ventura havia "cantado a pedra" sobre Marinho antes do jogo contra o Flamengo, avisando que a sua utilização dependeria do cenário da partida, já que o atacante havia feito apenas dois treinos com bola com o restante do grupo desde que foi contratado.

Questionado sobre o duelo, o jogador afirmou que o resultado "não condiz bem" com o que realmente foi a partida. De acordo com ele, o Rubro-Negro "pecou no detalhe" no momento do segundo gol marcado pelo clube carioca. Na ocasião, Everton 'Cebolinha' apareceu na frente do gol em posição legal para balançar a rede.

"Não é a estreia que eu imaginei, dentro da nossa casa eu esperava estrear com vitória. A gente sabe que enfrentamos uma grande equipe, mas o retrato do jogo pelo resultado não condiz bem, a nossa equipe criou bastante, teve grandes chances, talvez a gente tenha pecado no detalhe. As vezes o cara está com a bola descoberta e a gente não mantivemos a linhas atrás e tomamos o gol no final do primeiro tempo quando a gente estava melhor", disse.

"Acredito que perto da derrota contra o Palmeiras, hoje a equipe se mostrou muito bem, mas claro que com derrota a gente não consegue mudar muita coisa. O que eu tenho que mostrar a cada dia é o trabalho, que a equipe possa ter coragem. O campeonato está no início ainda, mas não podemos perder ponto em casa", completou.

O Vitória volta a campo na próxima quarta-feira, 18, para encarar o Bahia de Feira, pela oitava rodada do Campeonato Baiano, novamente no Barradão. Pelo Brasileirão, a equipe volta somente no dia 25 de fevereiro, contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos.