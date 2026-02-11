"PODERIA SER DIFERENTE"
Kayzer pede desculpas após pênalti perdido: "O empate seria injusto"
Centroavante destacou a boa atuação do Rubro-Negro diante do clube carioca
Por Lucas Vilas Boas e João Grassi
A derrota do Vitória para o Flamengo por 2 a 1, nesta terça-feira, 10, no Barradão, ficou marcada também pelo pênalti desperdiçado por Renato Kayzer, que poderia ter mudado o resultado da partida. Após o apito final, o atacante pediu desculpas ao torcedor e valorizou a atuação da equipe diante do clube carioca.
“Primeiramente pedir desculpa para o torcedor, acho que o resultado poderia ser diferente ali na cobrança do pênalti, e acabei perdendo. Feliz pelo empenho da equipe, que fez um grande jogo e infelizmente o resultado não condiz com o que foi a partida. É continuar trabalhando e melhorando para ajudar ainda mais o Vitória”, afirmou.
O camisa 79 também comentou sobre a formação utilizada pelo técnico Jair Ventura, que aproximou os meias e pontas do centroavante, facilitando sua movimentação.
“Hoje a gente entrou com uma formação diferente, os meias e pontas ficaram mais próximos de mim, isso facilita minha movimentação. A gente tava conversando no vestiário, até o empate seria bem injusto com a gente”, completou.
O Vitória agora volta suas atenções para o confronto contra o Bahia de Feira, na próxima quarta-feira, 18, no Barradão, pela oitava rodada do Campeonato Baiano. Pelo Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro retorna no dia 25 de fevereiro, quando encara o Botafogo, no Estádio Nilton Santos.
