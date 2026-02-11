Libertadores: saiba quem o Bahia pode enfrentar se passar do O'Higgins

Bahia encara o O’Higgins na próxima semana, mas já monitora chave que conta com Deportivo Táchira e Tolima por vaga na fase de grupos - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia iniciará sua trajetória na pré-Libertadores apenas na próxima quarta-feira, 18, quando enfrenta o O’Higgins, do Chile, no primeiro jogo da 2ª fase do torneio, no Estádio El Teniente, em Rancagua. Mesmo com a estreia ainda por vir, o Tricolor já sabe quem poderá enfrentar caso corresponda às expectativas e avance à 3ª fase preliminar da “Glória Eterna”.

Isso porque, nesta terça-feira, 10, no segundo jogo válido pela 1ª fase da competição, o The Strongest, da Bolívia — equipe que o Esquadrão enfrentou na temporada passada — e o Deportivo Táchira, da Venezuela — velho conhecido do Tricolor — se enfrentaram.

Neste duelo, o Deportivo Táchira venceu por 1 a 0 no tempo regulamentar, com direito a pênalti perdido nos acréscimos para a equipe boliviana, e levou a partida para a decisão por penalidades.

No jogo de ida entre as equipes, o The Strongest havia vencido por 2 a 1, o que levou a disputa à marca da cal. Na decisão por pênaltis, o Táchira venceu por 5 a 3 e avançou à 2ª fase, onde enfrentará o Tolima, da Colômbia.

Esse confronto está na mesma chave do jogo do Bahia contra o O’Higgins. Por isso, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni mantém-se atenta ao duelo, ainda que antes precise passar pela 2ª fase. Caso avance, o Bahia enfrentará o Deportivo Táchira ou o Tolima na última etapa da pré-Libertadores, em confronto decisivo pela vaga na fase de grupos da Libertadores de 2026.